Delegación del Gobierno en Cantabria guarda un minuto de silencio por las dos últimas víctimas de violencia de género

Delegación del Gobierno en Cantabria guarda un minuto de silencio por las dos últimas víctimas de violencia machista - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno de España en Cantabria ha guardado este lunes, a las 12.00 horas, un minuto de silencio por las dos últimas víctimas de violencia de género confirmadas en España, una mujer de 60 años presuntamente asesinada por su cónyuge y una joven de 25 años por su pareja, ambas en Málaga.

La jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de la Delegación, Diana Mirones, ha encabezado este minuto de silencio a las puertas de la sede de Calvo Sotelo, según ha informado la Delegación a través de una nota de prensa.

Tras la confirmación de estos dos casos en Málaga, son ya 40 las mujeres víctimas de violencia de género en España en lo que va de 2025, con 20 menores huérfanos.

Desde el 1 de enero de 2003, fecha desde la que hay registros, 1.335 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.