La Delegación del Gobierno organiza este viernes una lectura continuada de la Constitución

Constitución Española de 1978 - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Cantabria organiza este viernes, 5 de diciembre, una lectura continuada de la Constitución Española que contará con la participación del alumnado del IES Santa Clara de Santander.

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, recibirá a los estudiantes y sus profesores en el hall de la sede de la Delegación (calle Calvo Sotelo 25) donde, a partir de las 10.15 horas, dará inicio a la lectura de la carta magna.

Casares leerá el primer artículo de la Constitución y, tras ello, serán los alumnos del IES Santa Clara quienes procedan a la lectura del articulado.

La Delegación invita a la ciudadanía a participar en esta lectura continuada de la Constitución de 1978, que este sábado 6 cumple 47 años desde su aprobación.

Casares ha destacado la importancia de la Constitución Española, que recoge "nuestros principales derechos y libertades" y que es una referencia de los 50 años de democracia y "la mejor época de desarrollo económico y social del país".

La Delegación del Gobierno organiza esta iniciativa por el 47 aniversario de la Carta Magna y en el marco de las actividades de 'España en Libertad. 50 años' del Gobierno de España.