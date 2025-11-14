Delegación programa actividades sobre seguridad vial por el Día en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes

Fachada de la Delegación del Gobierno en Cantabria con la pancarta del Día en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha programado para esta próxima semana varias actividades de concienciación sobre seguridad vial con motivo de la conmemoración este domingo, 16 de noviembre, del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico.

Para el lunes, día 17, se ha organizado la entrega de medallas de la Orden al Mérito Civil y al Mérito de la Seguridad Vial, que se celebrará en la Sala Cantabria de la Delegación a partir de las 9.30 horas y estará presidida por el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares.

A continuación, a las 10.30 horas se celebrará la tradicional concentración en la entrada de la sede de la institución, en la calle Calvo Sotelo 25, para recordar a las víctimas de accidentes de tráfico.

En esta concentración participará personal de la Delegación, representantes de la Dirección General de Tráfico (DGT), Policía Nacional, Guardia Civil, Carreteras del Estado y autonómicas, 112, 061, policías locales, Fiscalía de Seguridad Vial, asociaciones profesionales y miembros de las de familiares y víctimas de accidentes de tráfico.

Además, junto a la Jefatura Provincial de Tráfico, se ha organizado una actividad educativa para fomentar el conocimiento de la seguridad vial entre los medios de comunicación. Se trata de un 'escape room' ambientado en un accidente de tráfico y en el que interviene la Guardia Civil, así como sanitarios, bomberos y personal civil.

La actividad, que se desarrollará en las instalaciones de la DGT en Herrera de Camargo, comprende el intervalo de tiempo que abarca desde que tiene lugar un accidente de tráfico hasta los 60 minutos posteriores, ya que ese tiempo se considera el periodo clave para una intervención rápida y eficiente y que suponer la diferencia entre la vida y la muerte en un siniestro vial, ha informado la Delegación en nota de prensa.

Asimismo, en el marco de esta semana de actividades, la Delegación del Gobierno y la Jefatura de Tráfico entregarán a los ayuntamientos de Santander y Piélagos kits para realizar test de drogas a conductores a través de sus policías locales.

El delegado del Gobierno ha destacado la importancia de fomentar el conocimiento sobre la seguridad vial en toda la población, así como educar en lo que se debe hacer ante un accidente de tráfico bajo las premisas básicas del protocolo PAS (proteger, avisar y socorrer).

"Coincidiendo con la jornada en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, desde la Delegación del Gobierno hemos programado una serie de actividades para reconocer a quienes intervienen y ayudan, recordar a las víctimas y fomentar el conocimiento sobre cómo actuar ante un siniestro vial", ha explicado Casares.