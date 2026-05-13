La Delegación se suma a la Semana de la Administración Abierta con visitas guiadas, charlas y exhibiciones

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SANTANDER 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Cantabria se suma a la Semana de la Administración Abierta con un amplio programa de actividades que incluye jornadas de puertas abiertas en organismos del Estado, charlas, visitas guiadas a algunas dotaciones como el buque hospital 'Juan de la Cosa' o exhibiciones de medios.

La Semana de la Administración Abierta, que se desarrollará del 18 al 24 de mayo, está impulsada a nivel mundial por la Alianza para el Gobierno Abierto y organizada en España por la Dirección General de Gobernanza Pública del Gobierno central con la colaboración del Foro de Gobierno Abierto.

En Cantabria, el programa de actividades arrancará el lunes 18 con dos iniciativas, una jornada de puertas abiertas de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para estudiantes y una visita de alumnos del IES Cantabria a las instalaciones de la Brigada de la Policía Científica de la Policía Nacional.

Para el martes, día 19, se han programado siete actividades con jornadas de puertas abiertas en el Instituto Geográfico Nacional y el Museo Nacional de Altamira; un desayuno empresarial con visita guiada al Centro Penitenciario El Dueso en Santoña; una visita de alumnos del CEIP Jesús Cancio de Santander a la Jefatura Superior de Policía; una jornada de puertas abiertas a la AEAT para conocer la historia del edificio; una actividad del Instituto Nacional de la Seguridad Social para acercar su sede electrónica y la aplicación Import@ss a estudiantes de la Universidad de Cantabria (UC) y una visita de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico al trasvase reversible Ebro-Besaya.

El miércoles 20, la Oficina de Extranjería de la Delegación celebrará una mesa redonda sobre 'Historia de Regularización', el INSS realizará una jornada de difusión de sus herramientas electrónicas con el Colegio de Médicos y el Sindicato Médico y el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y la Delegación de la AEAT realizarán de nuevo jornadas de puertas abiertas.

Para el jueves día 21, se ha organizado una jornada de la Jefatura Provincial de Tráfico de la DGT en la que se explicará el uso de las herramientas digitales y aplicación del organismo y una sesión formativa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer sobre puntos violeta.

También en esa jornada el Área de Agricultura y Pesca de la Delegación ha programado una visita al Puerto de Santoña con las escuelas náutico pesqueras para mostrar las descargas y el control de los pescados en la lonja, y la Gerencia Regional del Catastro realizará una jornada con colegios profesionales.

La AEAT y el Museo de Altamira volverán a ofrecer jornadas de puertas abiertas durante el jueves, día en el que la Delegación Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha programado una charla sobre la climatología en Cantabria y una visita a sus instalaciones.

Las actividades del viernes 22 estarán organizadas por la Delegación de Defensa en Cantabria, con la competición de tiro en colaboración con la Federación Cántabra de Tiro Olímpico y un concierto de música con la Banda Municipal de Santander y la Unidad de Música de la Guardia Civil.

Para finalizar la Semana de la Administración Abierta, el domingo 24 el Instituto Social de la Marina (ISM) ofrecerá una visita al buque hospital 'Juan de la Cosa' para estudiantes de Medicina y Enfermería y la Guardia Civil realizará una exhibición de unidades, medios y vehículos en el Parque de Las Llamas, según ha informado la Delegación en nota de prensa.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha destacado la necesidad de fomentar el acercamiento entre las administraciones y ciudadanos con iniciativas como la del Gobierno de España, con la que también se impulsa "la transparencia y la participación".

"Es importante que la ciudadanía se sienta parte activa de la Administración y que conozca sus derechos y obligaciones", ha señalado Casares, que ha animado a los ciudadanos a tomar parte en las actividades porque son "una buena oportunidad para conocer de cerca cómo funciona la Administración y cómo podemos hacer uso de los servicios que ofrece".

En este sentido, el representante del Estado ha recordado que la Delegación del Gobierno cede el uso de sus salas a asociaciones y colectivos para la organización de actos, charlas o exposiciones. Así, ha indicado que la Sala Juan de la Cosa acoge estos días una exposición fotográfica sobre la figura de Matilde de la Torre que puede visitarse hasta el 20 de mayo.