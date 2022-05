Denunciados diez hosteleros de Santander, por terrazas, exceso de aforo y molestias a vecinos

SANTANDER, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha denunciado este fin de semana a diez hosteleros de la ciudad por diversos motivos, como instalación de terrazas sin autorización, exceso de aforo, venta de alcohol a menores, actuaciones en directo sin permiso, molestias a los vecinos y no tener -o no presentar- la licencia.

Las denuncias han sido contra establecimientos ubicados en las calles Peña Herbosa, Joaquín Costa, Doctor Gregorio Marañón, Arrabal, Rodriguez, Río de la Pila, Santa Lucía, donde un local fue denunciado por exceso de aforo, no tener visible el cartel anunciador de licencia, no presentar la de apertura, no adoptar las medidas de seguridad para emergencias y por no tener expuesta la información sobre hojas de reclamaciones, aforo máximo, horario, limitaciones de entrada, etc.

DETENIDO

Al margen de estas denuncias, los policías detuvieron a las 11.45 horas del sábado en la calle Fernández de Isla a un hombre de 34 años por un supuesto delito de atentado a agente de la autoridad,

concretamente a un agente de movilidad (A.M.U.).

Y es que momentos antes, cuando el efectivo desempeñaba su labor observó al detenido circulando con su patinete eléctrico por la

acera a gran velocidad, por lo que procedió a darle el alto y a solicitarle la documentación.

Tras negarse a identificarse, intentar continuar la marcha e impedírselo el agente, el implicado reaccionó de forma agresiva contra él, lanzándole un violento empujón, por lo que fue posteriormente detenido por los miembros de la Policía Local personados en el lugar. Se instruyeron diligencias judiciales por un

supuesto delito de atentado a agente de la autoridad.

Durante la intervención se le practicó la prueba de sustancias psicotrópicas y/o estupefacientes, y dio positivo en THC, por lo que se procedió a incoar xpediente dministrativo. El vehículo fue retirado por una grúa al depósito de Ojaiz.