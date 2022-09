Denunciados once locales hosteleros de Santander, la mayoría por infracciones en las terrazas

SANTANDER, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha denunciado este fin de semana a los responsables de once establecimientos hosteleros, ubicados en distintos puntos de la ciudad, en la mayoría de los casos por infracciones relacionadas con las terrazas.

Cuatro denuncias fueron en locales del Río de la Pila, todas ellas por permitir salir a los clientes con bebidas al exterior sin tener licencia de terraza y por molestias al vecindario.

En la calle Daoiz y Velarde se denunció a un establecimiento por permitir salir a los clientes con bebidas al exterior sin licencia de terraza y por molestias al vecindario; a otro por música en tono elevado, puertas abiertas, molestias al vecindario y por reproducir música sin autorización; y el tercero, que fue denunciado la madrugada del viernes al sábado y la madrugada del domingo al lunes, por los mismos motivos del anterior.

También fueron denunciados dos locales de la calle Gómez Oreña, uno por música en tono elevado, puertas abiertas, molestias al vecindario y por permitir salir a los clientes con bebidas al exterior, ocupando la acera y la calzada; y otro por permitir salir a los clientes con bebidas al exterior del local, fuera de la terraza y por molestias al vecindario.

Finalmente se denunció a un establecimiento de la calle Sol, por la ubicación y distribución de los elementos de la terraza de forma diferente a lo señalado en el plano; y a otro de la calle Atilano Rodríguez por la instalación de elementos de la terraza no autorizados, no exponer en lugar visible el plano de la terraza ni el anunciador de licencia, no presentar la licencia de apertura, reproducir música sin autorización y por incumplimiento de horario.