Desarrollo Rural convoca ayudas por dos millones de euros para mejorar los pastizales de aprovechamiento común en 2026

SANTANDER 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural ha convocado este viernes ayudas por dos millones de euros para mejorar los pastizales de aprovechamiento común en 2026. La resolución está dirigida a las entidades locales que gestionan terrenos comunales utilizados en régimen de pastoreo extensivo.

Estas ayudas tienen como objetivo reforzar la biodiversidad, mejorar los servicios ecosistémicos, conservar los hábitats naturales y facilitar el manejo del ganado, además de contribuir a la prevención de incendios forestales y al fortalecimiento de la competitividad de las explotaciones ganaderas.

Podrán acogerse las entidades locales que dispongan de superficies comunales o acrediten su condición de arrendatarias o usufructuarias de pastos. Las solicitudes deberán presentarse por vía electrónica a través del Registro Electrónico General del Gobierno de Cantabria y el plazo permanecerá abierto hasta el 9 de enero de 2026.

La convocatoria está cofinanciada por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Gobierno de Cantabria, ha informado el Ejecutivo regional.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha señalado la importancia de esta convocatoria porque la mejora de los pastizales comunales es una herramienta "esencial" para garantizar la sostenibilidad del medio rural.

Además, ha añadido que "estas inversiones permiten mantener paisajes tradicionales, favorecer la biodiversidad y asegurar que el pastoreo extensivo siga siendo una actividad viable y respetuosa con el entorno".