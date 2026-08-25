Detenido en Cantabria un fugitivo reclamado por la justicia ucraniana por una estafa en 2019

Agentes de la Policía Nacional en Cantabria. - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un fugitivo reclamado por la justicia ucraniana por un delito de estafa cometido entre enero y junio de 2019.

El prófugo podría haber estafado unos 113.000 euros al estado ucraniano, según ha informado el Cuerpo en un comunicado.

Según ha detallado, a través de los mecanismos de Cooperación Policial Internacional, los agentes conocieron la Orden de Detención Internacional (OID) emitida por la justicia de ese país respecto a uno de sus ciudadanos, que podría estar residiendo en Cantabria.

Así, el departamento especializado en delitos económicos comenzaron las diligencias para conocer el paradero del sospechoso, y comprobaron que estaba residiendo en Hazas de Cesto, por lo que se centraron en su localización y detención.

Finalmente, en la mañana del 24 de agosto, la Policía arrestó al fugitivo por la orden internacional que tenía en vigor y, una vez concluyeron las diligencias, pasó a disposición judicial y se decretó su libertad.