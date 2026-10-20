Detenido un vecino de Piélagos por falsificar una receta para un medicamento con estupefacientes

Un componente del Equipo Roca con la copia de la receta y los fármacos intervenidos - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Piélagos de 27 años como presunto autor de la falsificación de una receta para un medicamento que contiene estupefacientes. La receta, que se detectó en una farmacia de Santoña, tenía datos falsos del paciente y de un facultativo que nunca había estado en Cantabria.

El intercambio de información entre la Guardia Civil y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria permitió saber que, a finales de septiembre, en la mencionada farmacia de Santoña se había presentado una receta de un medicamento cuyo principio activo es un estupefaciente y de la que se sospechaba que era falsa.

El Equipo Roca de la Guardia Civil de Valdecilla-Medio Cudeyo, que se hizo cargo de la investigación, contactó con diferentes oficinas de farmacia de la región para averiguar si se habían cometido hechos similares recientemente, con resultado negativo.

Estos contactos entre los Equipos Roca y las farmacias se realizan de forma continua en el tiempo, tanto para tratar temas relacionados con la propia seguridad del sector, como de las personas mayores o vulnerables a las que dan servicio las farmacias.

Un estudio de la receta médica privada reveló que los datos del paciente eran falsos y que el facultativo que aparecía como prescriptor no había estado nunca en Cantabria.

Durante la investigación, además de contar con rasgos físicos de la persona que presentó la receta, se obtuvo información de un determinado vehículo que pudo utilizar para desplazarse.

Esto datos permitieron identificar al implicado, un vecino de Piélagos que ya había sido detenido en otras ocasiones por otros delitos.

Finalmente, la semana pasada se procedió a su detención, como presunto autor de un delito de falsificación de documento público, y se le intervinieron en el mismo momento otros fármacos cuyos principios activos son opiáceos, de los que no pudo acreditar su tenencia lícita ni constaba su prescripción médica.