Diana Navarro aúna raíces y modernidad en su concierto en El Soplao

SANTANDER, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cantante Diana Navarro ha ofrecido en la noche de este viernes un concierto íntimo en el escenario de la cueva El Soplao dentro del ciclo 'Los Conciertos de El Soplao, el escenario más antiguo del mundo', organizado por la Consejería de Cultura para celebrar los 20 años de la cavidad.

Un evento que colgó el cartel de 'no hay entradas' al agotar las 300 localidades disponibles en poco más de 24 horas.

Navarro ofreció un espectáculo minimalista aunando raíces y modernidad, acompañada al piano por David Pérez, ha informado el Gobierno.

Durante la velada, realizó un recorrido por sus canciones más emblemáticas junto a nuevas composiciones que reflejan su constante búsqueda y evolución artística.

La cantante está inmersa actualmente en su gira 20 aniversario 'Ya no estoy sola', con la que celebra dos décadas de éxitos.