Díaz (Vox) replica al PSOE que su propuesta es "menos despilfarro, menos chiringuitos y más dinero para lo que importa"

Archivo - La portavoz del grupo parlamentario Vox, Leticia Díaz - VOX - Archivo

SANTANDER 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha respondido este viernes con "claridad y sin complejos" a los recientes "ataques" del Partido Socialista de Cantabria, al que acusan de utilizar "etiquetas" en lugar de "argumentos".

En este sentido, frente a las acusaciones socialistas de que Vox promueve una Cantabria con menos recursos, su portavoz Leticia Díaz, ha aclarado que su propuesta se centra en "menos despilfarro, menos chiringuitos y más dinero para lo que importa: ganaderos, hospitales, empresas y familias".

Al respecto, Vox ha atribuido el "nerviosismo del PSOE" a que "con Vox en el gobierno, buena parte de sus asesores desaparecerían".

En un comunicado, la formación ha insistido en que no busca reducir los recursos para Cantabria, sino asegurar que "lleguen a quien realmente los necesita, no a estructuras burocráticas que solo sirven para alimentar el clientelismo político".

Al hilo, han afirmado que el "sectarismo ideológico" socialista "no sería financiado" con un gobierno de Vox.

En relación con la defensa de la autonomía, Díaz ha cuestionado al PSOE. "¿De qué autonomía hablan, si ustedes acaban de aplaudir la mayor humillación financiera para esta tierra?", ha preguntado en alusión a la condonación de la deuda.

Así, la portavoz ha censurado que mientras "a Cataluña se le perdonan miles de millones de deuda, a Cantabria se le pide que se apriete el cinturón".

Por otra parte, Díaz ha calificado de "hipocresía" las acusaciones del PSOE sobre los derechos de las mujeres, denunciando que apelen "a su clásica superioridad moral" en este ámbito.

La portavoz parlamentaria ha subrayado "la gravedad" del momento actual, con el "escándalo de los fallos de las pulseras antimaltrato, ocultado por el Gobierno socialista desde 2023", un hecho que, como han publicado varios medios de comunicación, "denuncian las propias víctimas".

Finalmente, Vox ha concluido señalando que el PSOE "carece de credibilidad; utilizan la igualdad como una excusa para sentirse moralmente superiores y los derechos como un negocio para perpetuarse en el poder".

Mientras, Díaz ha reafirmado su compromiso de seguir "trabajando por Cantabria como hasta ahora" y asegura que "responderá siempre para defender tanto el honor de su partido como el de quienes confían en Vox, que cada vez son más".