Los directores de institutos proponen tres periodos de descanso de cinco días y dejar la Semana Santa en dos

SANTANDER, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los directores de los institutos de la educación pública de Cantabria apuestan por que el inicio del próximo curso se retrase dos días, hasta el 10 de septiembre, y que éste cuente con tres periodos de descanso de cinco días--del 2 al 6 de noviembre de 2026; del 22 al 26 de febrero y del 19 al 23 de abril de 2027--, desligándolos de la Semana Santa, que piden limitar solo a Jueves y Viernes Santo (25 y 26 de marzo).

Estas son las grandes líneas de la propuesta que este viernes han remitido al consejero de Educación, Sergio Silva, tras la consulta dirigida a los 51 institutos públicos de Cantabria, a los que se les habían planteado dos opciones, entre ellas la que ha sido elegida de forma mayoritaria.

De los 51 institutos, 40 han contestado a la encuesta y el 70% de ellos han avalado la alternativa que se ha remitido a la Consejería, según ha informado en declaraciones a Europa Press el portavoz de la Comisión Permanente de Directores de Instituto, Norberto Ruiz, que ha reconocido que esta propuesta "dista bastante" de la del Consejo Escolar.

A juicio del también director del IES Montesclaros de Reinosa, la propuesta de calendario escolar remitida "cumple con el mandato del consejero" de respetar el modelo bimestral; responde "estrictamente" a criterios "pedagógicos" y equilibra "al máximo" el reparto de los días no lectivos.

En la propuesta de los directores, en los meses de mayo y junio no habría parón hasta final de curso, lo que supondría un "bimestre largo".

Sin embargo, Ruiz ha indicado que, aunque ello supondría 40 días lectivos para los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, hay que tener en cuenta que Segundo de Bachillerato acabaría el 15 de mayo para preparar la Prueba de Acceso a la Universidad, y Primero de Bachillerato la primera semana de junio.

Respecto al inicio de curso, ha subrayado la importancia de que los institutos no inicien las clases el día 8 de septiembre, sino el 10, dos días que servirían, sobre todo a los centros más grandes, poder establecer horarios; programas y organizar todas las enseñanzas.

Y en cuanto a las vacaciones de Navidad los directores de institutos no plantean ninguna variación, a diferencia de lo que sí ocurre en la Semana Santa.

PIDEN UN CALENDARIO "MÁS FLEXIBLE" POR ETAPAS

Por otra parte, ha subrayado que la "dificultad" de un calendario único para todas las etapas educativas es "extrema" ya que cada una de ellas tiene "intereses, necesidades y organización diferente". "Lo que para Bachillerato es una necesidad, para Primaria es un problema", ha advertido.

Por ello, de cara al siguiente calendario, el del curso 2027/2028, ha pedido que se valore la posibilidad de introducir una "mayor flexibilidad" en cada etapa.