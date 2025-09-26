Dos accidentes consecutivos en la N-634 de Sarón provocan dos heridos y varios vehículos siniestrados - 112 CANTABRIA

SANTANDER 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos accidentes consecutivos, en la carretera nacional N-634 a su paso por Sarón (Santa María de Cayón), han provocado esta noche dos heridos, que han sido trasladados a Valdecilla, y varios vehículos siniestrados, según ha informado el 112 Cantabria.

Las dos víctimas, que se han producido como consecuencia del primer choque, fueron atendidas en un primer momento por el 061.

Acto seguido otro turismo impactó en la misma vía contra varios vehículos que estaban aparcados.

Hasta el lugar acudieron los bomberos del Gobierno de Cantabria, que se encargaron de controlar los vertidos y limpiar la vía, y la Guardia Civil, que intervino en ambos accidentes.

SE DERRUMBA EL TECHO DE UNA CUADRA EN PRELLEZO

Por otro lado, los bomberos del Gobierno de Cantabria también han actuado en el derrumbe de la cubierta y la pared de una cuadra en la localidad de Prellezo, en el municipio de Val de San Vicente. Los hechos ocurrieron en la tarde de este jueves y no hubo heridos. Los efectivos del Ejecutivo balizaron la zona.