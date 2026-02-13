Dos empresas concurren al contrato del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria de Camargo

Archivo - El alcalde de Camargo, Diego Movellán - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos empresas han presentado sus ofertas al procedimiento de contratación del nuevo Servicio de Teleasistencia Domiciliaria del Ayuntamiento de Camargo, dirigido principalmente a personas mayores, dependientes o en situación de vulnerabilidad.

El contrato -mediante el que la Administración local garantiza atención personalizada las 24 horas del día, los 365 días del año- contempla una duración inicial de dos ejercicios, prorrogable hasta un máximo de cuatro, y un presupuesto base de 256.628 euros para los dos primeros años, con un valor estimado total que podría alcanzar los 518.192 euros en caso de agotarse todas las prórrogas.

Entre las principales mejoras incluidas en la licitación destacan la incorporación de dispositivos móviles con localización GPS, terminales GSM para viviendas sin línea fija y sistemas periféricos de seguridad, como detectores de caídas, humo o gas, además de soluciones adaptadas para personas con dificultades auditivas o de comunicación.

En el caso de los dispositivos GPS, se trata de relojes que se pueden utilizar fuera del domicilio, lo que posibilita al usuario, en caso de sufrir cualquier tipo de percance, una comunicación directa con la centralita a través de un botón de aviso. Se trata de unos terminales que también facilitan a los técnicos del servicio la activación del GPS de forma remota para localizar al usuario en caso de alerta.

En cuanto a los dispositivos GSM, usan una tecnología que puede ser aprovechada por quienes no disponen de línea telefónica fija en su domicilio, ya que permiten la prestación del servicio sin necesidad de contratar una línea adicional.

El objetivo del nuevo contrato es "renovar y reforzar" este "servicio esencial", ha explicado en un comunicado el alcalde, Diego Movellán.

Al respecto, el regidor ha indicado que las novedades que el Ayuntamiento introduce en este proceso de licitación inciden "en la seguridad y la tranquilidad tanto de los usuarios como de sus familias", al incorporar tecnología que permite brindar una atención" más rápida y eficaz", especialmente en situaciones de emergencia o deterioro cognitivo. "Nuestro propósito sigue siendo firme en este sentido: seguir introduciendo incentivos que mejoren la calidad de vida de los usuarios", ha subrayado.

Un punto en el que el regidor ha recordado que la gratuidad del servicio de teleasistencia en el municipio ha sido una de sus "apuestas" desde que estuvo al frente del Gobierno municipal por primera vez. Una etapa en la que Movellán optó por que el Ayuntamiento asumiera el coste que el Gobierno de España dejó de aportar en 2013, con el fin de que las familias del municipio "no se vieran obligadas a afrontar facturas que, en muchas ocasiones, no podían permitirse".