Dos heridas en una colisión en la A-67 en Arenas de Iguña con cuatro vehículos implicados

Uno de los vehículos implicados en la colisión - 112 CANTABRIA

SANTANDER 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres han resultado heridas anoche tras una colisión múltiple en la Autovía de la Meseta (A-67), a la altura de Arenas de Iguña, en la que se vieron implicados cuatro vehículos.

Las afectadas fueron trasladadas en una ambulancia al hospital de Sierrallana, en Torrelavega.

Los bomberos del 112 retiraron los vehículos y limpiaron la calzada.

Además, en el suceso, fueron movilizados Guardia Civil y el Servicio de Mantenimiento de Carreteras, ha informado el 112 en sus redes sociales.