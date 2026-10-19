Dos investigados por el robo en una autocaravana en Polanco

Registro del vehículo - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias en calidad de investigados a dos hombres de 38 y 42 años, vecinos de Torrelavega y Los Corrales de Buelna, como presuntos autores del robo con fuerza en una autocaravana en el municipio de Polanco.

Además, a uno de ellos se le detuvo al estar buscado por un juzgado de Cartagena con orden de detención y personación, y días más tarde, como presunto autor del robo en otra autocaravana en el municipio de Reocín.

El otro fue detenido en el municipio de Piélagos, tras ser sorprendido perpetrando un presunto delito de robo con escalo en el interior de una empresa.

La madrugada del 11 de octubre, la Guardia Civil recibió una llamada por un robo en el interior de una autocaravana que se encontraba estacionada en Polanco.

Los guardias averiguaron posteriormente que un determinado vehículo pudo ser utilizado en el robo. Y sobre las 3.30 horas, una patrulla de Seguridad Ciudadana (USECIC) observó un vehículo que les resultó sospechoso en el municipio de Cartes, que podía coincidir con el buscado.

Por ello, los agentes identificaron a sus ocupantes y comprobaron que se buscaba al conductor, con órdenes de detención y personación, por lo que fue detenido.

En la inspección del vehículo vieron que se ocultaba en el maletero un inversor de corriente, una centralita o panel de control central de la zona de vivienda de un vehículo, un televisor y una linterna, procedentes de una autocaravana. Como los ocupantes del vehículo no pudieron constatar su licita procedencia, se intervinieron los objetos.

También encontraron una barra de uña, una maza, un cortacable, una caja de herramientas y guantes, que podían ser empleados para cometer este tipo de delitos.

Como en ese momento no se pudo determinar la procedencia de los objetos intervenidos, los efectivos trasladaron al hombre a sus dependencias y efectivos de Polanco continuaron con la investigación por el robo en la autocaravana.

Ese mismo día, una persona había accedido, mediante escalo, a una empresa de Piélagos y había sido detenida en las instalaciones por la Guardia Civil. Este hombre resultó ser el otro ocupante del vehículo.

Mientras se realizaban las diligencias por las dos detenciones, se obtuvieron pruebas que indicaban que ambos eran también los presuntos autores del robo en la autocaravana de Polanco, por lo que les instruyeron diligencias en calidad de investigados.

Más tarde se averiguó que los objetos intervenidos correspondían al presunto robo en una autocaravana en Reocín, por lo que fue detenido el conductor del vehículo.