Economía, Presidencia, Fomento, Educación e Inclusión presentan mañana sus presupuestos en el Parlamento

El consejero de Economía registra el proyecto de presupuestos de 2026 en el Parlamento - PARLAMENTO

SANTANDER, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las comparecencias de los consejeros del Gobierno de Cantabria en el Parlamento regional para presentar los presupuestos de 2026 de sus respectivos departamentos comenzarán este martes, 31 de marzo, con cinco intervenciones, y concluirán el miércoles, 1 de abril, con cuatro.

Las primeras comparecencias serán de los titulares de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos (a las 9.00 horas); Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa (11.00 h); Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (13.00 h); Educación, Formación Profesional y Universidades (16.30 h) e Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad (18.00 h).

Con estas cinco comparecencias, en la Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, arrancará la tramitación parlamentaria de las cuentas autonómicas para este año, que ascienden a 3.925 millones de euros, un 5 por ciento más, tras el acuerdo alcanzado recientemente entre el PP -que gobierna en minoría- y el PRC, después del fallido intento del pasado otoño y de llegar a acuerdos para sacar adelante las de 2024 y 2025.

Este trámite en el Legislativo continuará el martes con las intervenciones de los otros cuatro consejeros: Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación (10.00 h); Industria, Empleo, Innovación y Comercio (12.00 h); Salud (16.30 h) y Cultura, Turismo y Deporte, a las 18.00 horas.

La tramitación parlamentaria del documento económico terminará el 27 de abril, con el Pleno en el que se prevé que se aprueben las cuentas para que entren en vigor en mayo.

El proyecto de ley fue aprobado la semana pasada por el Gobierno regional en una reunión extraordinaria y este martes y miércoles los consejeros informarán a la oposición de las cifras de sus respectivos departamentos.

ENMIENDAS Y PLENO

Después de los festivos de Semana Santa, el lunes 6 de abril, finalizará el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad al presupuesto diseñado por el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga, y el jueves, día 9, se celebrará el pleno sobre las mismas.

El miércoles 15 es la fecha máxima para que los grupos puedan presentar enmiendas parciales a las cuentas, que se debatirán en comisión una semana después, el martes 21 y miércoles 22.

Finalmente, de acuerdo con el calendario aprobado, el lunes 27 de abril se celebrará el pleno de presupuestos, en el que se prevé que salgan adelante con los votos de 'populares' y regionalistas, de modo que puedan entrar en vigor en mayo, la idea y compromiso del Gobierno.

MARGEN DE MANIOBRA

El documento económico a debatir está basado en el diseñado a finales de 2025 pero con margen de maniobra para afrontar novedades surgidas desde entonces, como las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, además de los acuerdos negociados entre PP y PRC.

Los presupuestos destacan por su inversión "récord" en sanidad, educación y servicios sociales, los "tres pilares básicos" que se llevan casi un 63% de la consignación total.

Así, de los 12 millones de incremento respecto al anterior proyecto presupuestario, unos ocho se destinan a estas áreas.