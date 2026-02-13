Educación ve "una base sólida" en la propuesta de calendario del Consejo Escolar

Archivo - Mesas y sillas recogidas en un aula del Centro de Educación Infantil.-ARCHIVO - Iván Terrón - Europa Press - Archivo

SANTANDER 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva (PP), ve "una base sólida" en la propuesta de calendario escolar del próximo curso aprobada por el Consejo Escolar.

Silva ha subrayado que la propuesta ha salido adelante con un "consenso fuerte", con el apoyo de 12 de los 15 colectivos representados, tras haber renunciado cada uno de ellos a parte de sus pretensiones para lograr sacarla adelante.

El consejero ha puesto en valor que el Consejo Escolar es el "máximo órgano de representación de la educación en Cantabria", en el que están todos los colectivos, lo que le confiere "un plus de legitimidad cualificada".

Así lo ha manifestado este viernes a preguntas de los medios de comunicación sobre esta propuesta que incluye alargar las vacaciones de Navidad y acortar los periodos no lectivos a tres días en lugar de una semana.

Silva ha insistido en que la Consejería busca aunar "el mayor conjunto de sensibilidades posibles" en torno al calendario, escuchando a colectivos como las familias, los directores de los centros y los sindicatos, de cara a "decidir" el calendario.

Respecto a éstos últimos, ha recordado que su departamento prevé convocar este mismo mes la mesa sectorial para abordar con ellos este asunto.

Aunque dicha convocatoria de reunión depende de las agendas de los directores generales de su departamento, Silva cree que va a ser posible celebrarla este mes.

El consejero ha reiterado que la intención de su departamento es tener aprobado el documento en marzo, ya que es una cuestión que "tiene mucho impacto" en los calendarios laborales de muchas empresas y en la planificación de las familias y de los centros.

De este modo, ha indicado que los tiempos de este año son los mismos que se manejaron en la confección de los dos calendarios anteriores, cuando las negociaciones se realizaron entre febrero y la primera quincena de marzo.

Precisamente, la Junta de Personal Docente ha recriminado a Silva que no haya convocado aun la Mesa Sectorial para negociar el calendario, y ha advertido que "no va a aceptar nunca la imposición" de un calendario escolar diferente al actual modelo bimestral que, a su juicio, lleva una década de aplicación "exitosa" sin "ningún movimiento importante en contra".

El consejero ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa en la visita que ha realizado a las obras de ampliación del CEIP Marcial Solana de Villaescusa.