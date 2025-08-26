Se elevan a 266 las personas y 86 los vehículos que abandonan la 'rave', con 27 conductores drogados

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

Los organizadores ya han sido localizados

SANTANDER, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 266 personas han abandonado ya la fiesta ilegal que se viene desarrollando desde el pasado viernes en la cantera de Roiz, en Valdáliga, según datos actualizados a las 17.30 horas de este martes, 26 de agosto.

Los participantes en la 'rave' se han ido del lugar bien a pie o en vehículo, en concreto en 86 automóviles, y 27 de los conductores han dado positivo en drogas en los controles que realiza la Guardia Civil en los accesos, para detectar el consumo de sustancias estupefacientes y alcohol.

El desalojo del evento, cuyos organizadores ya han sido localizados, se está produciendo de manera escalonada desde el fin de semana, y todavía quedan "unos pocos" asistentes en la zona, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Cantabria.

Esta mañana quedan por salir en torno a medio centenar de vehículos y cerca de un centenar de personas, según los datos facilitados por el delegado del Gobierno, Pedro Casares, que confiaba en que "en las próximas horas se pueda dar por finalizado este episodio". "Ya están prácticamente desmontándose todas las instalaciones", apuntaba entonces.

A última hora de la tarde del lunes se habían desmontado ya las barras de bar y el escenario habilitados la celebración, aunque todavía quedaban asistentes y caravanas por salir, muchos de los cuales se han ido durante la noche y a lo largo de la mañana, mientras que algunos aún permanecen en el lugar.

La Guardia Civil mantiene un dispositivo especial, desplegando agentes para cerrar los cinco accesos de la zona, que se mantendrá hasta el desalojo total de los asistentes, que han sumado, según las estimaciones de Casares, "entre 300 y 400". "Como actuamos tan rápidamente eso ha impedido que fueran otras cantidades mucho mayores como las que hemos visto en otros lugares de España", ha valorado.

La fiesta, que carece de autorización, fue convocada por redes sociales. Cuando detectó la convocatoria, la Benemérita puso en marcha un operativo, a las 7.00 horas del sábado, para impedir la entrada de más personas al lugar. Y ese día se realizaron controles de drogas y alcohol a las personas que iban saliendo.

Desde la Delegación del Gobierno avisaron que los organizadores se pueden enfrentar a sanciones de hasta 600.000 euros y los participantes, a multas de entre 150 y 30.000 euros.

Por su parte, la empresa concesionaria de la cantera ha interpuesto una demanda por la ocupación ilegal del espacio.

LA RAVE DE ROIZ Y EL BOTELLÓN DEL PUNTAL, DOS HECHOS "MUY DIFERENTES"

A preguntas de los periodistas sobre las diferencias a la hora de actuar en esta 'rave' y los botellones en El Puntal, Casares ha indicado que se trata de "dos hechos muy diferentes que llevan a actuar de forma muy distinta a la Guardia Civil".

Así, ha indicado que la 'rave' es una fiesta "totalmente ilegal" en un terreno y una instalación privada que, además, deriva en un problema de seguridad ciudadana y en otro de seguridad vial, como consecuencia de la ingesta de alcohol y otras sustancias por parte de algunos asistentes y, por tanto, en "atentar contra la integridad de otras personas", algo que --ha dicho-- "no se da" en sucesos como el del botellón de El Puntal.

Y es que, ha apuntado, que en Ribamontán al Mar, municipio al que pertenece esta playa de Somo, no existe una ordenanza que prohíba beber en los arenales.

"Si en los próximos meses, que confiemos en que así sea, el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar desarrolla esa ordenanza que ya debería tener donde prohíba expresamente el consumo de alcohol en las playas, podríamos actuar también desde la Guardia Civil en colaboración siempre con el Ayuntamiento y la Policía Local del municipio", ha dicho.

Otra diferencia con lo ocurrido en Roiz señalada por Casares es que "la mayoría" de la gente que llega al Puntal lo hace o andando o en las pedreñeras y, por tanto, "no conducen un vehículo".