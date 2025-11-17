Enclave Pronillo acoge el jueves un encuentro (thinkglao) para abordar los desafíos de la discapacidad

SANTANDER 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Enclave Pronillo, sede de la Fundación Santander Creativa (FSC), acogerá este jueves 20 un encuentro (thinkglao) para abordar los desafíos de la discapacidad con la vicepresidenta territorial de la ONCE en Cantabria, Arianna Gómez Gil.

La actividad se enmarca en el movimiento cultural 'It's time to think', que organiza y celebra desde 2020 encuentros en ciudades de todo el mundo bajo el nombre de thinkglaos junto a expertos y profesionales de diversas disciplinas como la filosofía, la ciencia o la cultura.

Será a las 20.00 horas y para asistir es necesario reservar entrada, a un precio de diez euros, en la web https://www.itstimetothink.org/

Un thinkglao, según aseguran desde este movimiento, "no busca convencer sino provocar pensamiento". El ponente lanza una idea y después se abre el turno de palabra y los asistentes piensan "en voz alta".

Aunque se dirige al conjunto de la ciudadanía, está especialmente pensado para jóvenes entre 25 y 35 años. "Creemos en el pensamiento libre como forma de transformación. Por eso, creamos espacios donde las ideas no se imponen, se comparten. Espacios en los que nadie tiene todas las respuestas pero todos tenemos algo que decir", ha explicado la embajadora de la asociación en Santander, Carmen de la Hera.

El año pasado se celebraron más de un centenar de thinkglaos en ciudades de todo el mundo y éste, más de 150. El movimiento ha llegado ya a más de treinta ciudades de España y a países como Argentina, México, Chile, Bélgica, Reino Unido, Finlandia y Alemania, entre otros.

Este movimiento está patrocinado por la Fundación Tatiana y la Fundación Ibercaja.