Se enfrenta a más de 9 años por maltratar y abusar de su hija, con la que convivía fines de semana alternos

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SANTANDER 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre se enfrenta a más de nueve años de prisión por delitos de violencia doméstica y abusos sexuales, ya que está acusado de maltrato habitual a su hija, con la que convivía en fines de semana alternos, y de abusar sexualmente de ella de manera continuada.

Será juzgado el próximo martes, 21 de julio, a las 10.00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma.

Según el escrito de la fiscalía, el procesado, "aprovechándose de la relación de confianza" que tenía con su hija, actuó "de forma habitual" y durante seis años "con ánimo de sumergir a la menor en un estado de temor, angustia, humillación y ansiedad permanente, cercenando su derecho a la libertad y a la seguridad".

En este marco, llevó a cabo "de forma sistemática y reiterativa una conducta vejatoria, humillante y agresiva respecto de la menor, afectando a su integridad física, integridad psíquica, y libertad e indemnidad sexual", abunda el ministerio público.

Así, detalla que "de forma reiterada la insultaba, la golpeaba con la mano abierta, con puñetazos, con patadas y con un palo, le recriminaba su forma de vestir y hasta le cortó la ropa en alguna ocasión".

Y además, desde que la menor cumplió trece años, le realizó tocamientos. En una ocasión hizo "movimientos de penetración con ella por encima de la ropa", y en otra "agarró la mano de la menor y la llevó hacia sus genitales, tocándolos por encima de la ropa" también.

La menor sufre trastorno ansioso-depresivo compatible con un daño psicológico permanente en el tiempo, según se desprende del escrito de calificación provisional del fiscal.

DELITOS Y PENAS.

Para la acusación pública, los hechos constituyen un delito de maltrato habitual, otro continuado de abuso sexual a menor de edad y un tercero de maltrato físico de violencia doméstica.

El conjunto de las penas solicitadas suma nueve años y cuatro meses de prisión; siete de privación de tenencia y uso de armas; doce y medio de alejamiento e incomunicación respecto de su hija; siete de privación del ejercicio de la patria potestad; doce de inhabilitación para trabajar con menores, y ocho años de libertad vigilada.

En concepto de responsabilidad civil, el ministerio fiscal pide que el acusado indemnice a la menor en 7.000 euros por las secuelas psicológicas que padece.

La acusación particular, por su parte, califica los hechos como delito continuado de agresión sexual, de lesiones, de amenazas leves, y delito leve de injurias y vejaciones.

La pena pedida asciende a ocho años y medio de prisión, siete años de libertad vigilada y prohibición de acercarse y comunicar con la menor, tres años de privación de tenencia y porte de armas, sesenta días de localización permanente y otras tantas jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad. Como indemnización, pide 16.000 euros.