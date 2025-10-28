El erizo de mar se podrá pescar en Cantabria en Liñera, Comillas, La Maruca y La Arnía

Archivo - Erizos en una lonja - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTANDER 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria ha publicado este martes la resolución por la que la Consejería de Pesca establece las condiciones de extracción del Plan Experimental de Explotación del Erizo durante la campaña 2025-2026.

Con el fin de regular la extracción del erizo de mar por parte de los profesionales del marisqueo, la resolución establece zonas de explotación de erizo con su correspondiente cupo de extracció.

En concreto, son zonas explotables en el intermareal para licencias a pie Liñera con un cupo de 1.010 kilogramos; Comillas con un cupo de 450 kilogramos, y La Maruca con un cupo de 840 kilogramos.

Y son zonas explotables en el submareal para licencias de buceo en apnea La Arnía con un cupo de 2.400 kilogramos y La Maruca con un cupo de 9.600 kilogramos.

Tal y como se indica, el resto de costa permanecerá vedado durante toda la campaña. Además, se establece el límite de extracción en profundidad en los siete metros, no pudiéndose extraer erizos a mayores profundidades en la modalidad de apnea.

Cada mariscador es responsable de gestionar y administrar sus capturas durante la campaña, y no podrá superar un cupo diario de 20 kilos, ni un cupo semanal de 60 kilos para los mariscadores a pie y un cupo máximo diario de 50 kilos y 250 kilos semanales para las autorizaciones de buceo en apnea.

Diariamente, cada mariscador deberá remitir de forma telemática, a través de la aplicación informática desarrollada al efecto, la declaración de las capturas de erizo realizadas. Dicha declaración se efectuará en el momento de la actividad, en el lugar en el que se hayan realizado y con anterioridad al inicio del transporte de las capturas a la lonja para su pesaje.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas podrá dar lugar a la revocación de la autorización, sin perjuicio de los expedientes sancionadores que se puedan derivar.