La Escuela Municipal de Circo de Torrelavega inicia un curso marcado por su traslado a La Lechera

Presentación del nuevo curso de la Escuela de Circo de Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Municipal de Circo y Teatro Físico de Torrelavega ofrecerá en este curso 2026-2027 cerca de 330 plazas y comenzará su actividad en el pabellón Vicente Trueba, si bien a lo largo del año académico se trasladará a la nueva sede en el Centro de Artes La Lechera.

El concejal de Juventud, Nacho González, acompañado por Javier Amigo y Elena Umlauff, responsables de la Escuela Municipal de Circo y Teatro Físico, ha presentado este viernes la nueva programación y ha destacado la importancia que tendrá este cambio de sede para un proyecto que lleva más de dos décadas creciendo en Torrelavega.

"Tenemos todos muchísimas ganas", ha afirmado el edil, convencido de que en La Lechera podrán desarrollar su actividad "con más facilidades y con más comodidad".

El concejal ha reivindicado también la dimensión alcanzada por este proyecto municipal después de más de dos décadas de trayectoria. "Es una escuela importante para la ciudad, para Cantabria, incluso para España", ha señalado.

Umlauff ha incidido en que el traslado convierte este curso en especialmente relevante para la Escuela ya que la nueva sede permitirá que ésta "pueda adquirir todavía más nivel tanto técnico como profesional", al disponer de un espacio más adecuado para desarrollar las diferentes disciplinas circenses. Además, las mayores dimensiones de las nuevas instalaciones permitirán plantear en el futuro "una oferta diferente y más amplia", ha avanzado.

En el mismo sentido, Amigo ha reconocido que es un cambio que esperan "con muchísima ilusión desde hace muchos años" y que permitirá que alumnado y profesorado puedan trabajar y desarrollar su actividad "en unas condiciones mucho más cómodas, más dignas".

CERCA DE 330 PLAZAS Y FORMACIÓN PARA TODAS LAS EDADES

El curso 2026-2027 contará con cerca de 330 plazas entre cursos regulares, propuestas de creación y cursos monográficos, con formación dirigida a niños, jóvenes y adultos.

La programación incluye grupos de PequeCirco, Infantil, Jóvenes, Creación Joven y CircoGranD, además de monográficos de especialización, y aborda disciplinas como acrobacia, técnicas aéreas, equilibrios, malabares, manipulación de objetos, teatro físico, clown y creación escénica, combinando el aprendizaje técnico con el desarrollo artístico y creativo.

La formación comienza desde los cuatro años, con PequeCirco, donde se trabaja la psicomotricidad fina y gruesa a través del circo. Junto a los cursos regulares, la Escuela continuará ofreciendo monográficos especializados. Los primeros estarán dedicados al equilibrio sobre objetos, las técnicas aéreas y la acrobacia, contando también con profesores procedentes de otras escuelas españolas y europeas.

RECONOCIMIENTO FORMATIVO

Amigo ha explicado que uno de los objetivos que se plantea la Escuela de cara a su llegada al nuevo Centro de Artes es seguir avanzando en el ámbito de la formación y aprovechar el proceso de reconocimiento educativo que está experimentando el circo.

En este sentido, la Escuela participa junto a FEECSE, otras escuelas, entidades y administraciones en el proceso de definición del futuro marco formativo del circo en España, en un momento en el que la Ley 1/2024 de Enseñanzas Artísticas Superiores abre nuevas posibilidades para el desarrollo de enseñanzas profesionales vinculadas a estas disciplinas.

Amigo también ha destacado las posibilidades que ofrecerá el nuevo espacio para generar sinergias entre las diferentes disciplinas artísticas, como ya se puedo comprobar con la participación conjunta de las escuelas municipales en el pregón de las Fiestas de la Virgen Grande.

Las inscripciones para el nuevo curso ya están abiertas. Toda la información relativa a cursos, horarios, edades y modalidades de formación, así como el acceso al proceso de inscripción, está disponible en la web de la Escuela Municipal de Circo y Teatro Físico www.malabaracirco.com.