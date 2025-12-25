La estación de Alto Campoo reabre este viernes con 13 pistas y unos 14 kilómetros esquiables

Archivo - Estación de Alto Campoo - ALTO CAMPOO - Archivo

SANTANDER 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La estación de Alto Campoo reabre este viernes, 26 de diciembre, con trece pistas que suman unos 14 kilómetros esquiables, según el pronóstico publicado este jueves y consultado por Europa Press.

Las instalaciones estarán abiertas de 9.15 a 17.00 horas, con nieve de calidad polvo y espesores de entre 20 y 50 centímetros.

Estarán operativas para la práctica del deporte blanco trece pistas, que suponen cerca de 14 kilómetros esquiables.

En concreto, se podrá esquiar en Calgosa I y II, Pidruecos I y II, El Chivo I, II y III, Río Híjar I superior, Río Híjar II, Peña Labra, El Chivo SP I y II, y Tres Mares.

Estarán en funcionamiento dos remontes (Pidruecos y Tres Mares) y otros tantos telesquís (Calgosa I y II)

La estación anunció el martes la reapertura de este viernes, después de haber iniciado la temporada antes del puente de diciembre, el viernes día 5. Pero tuvo que cerrar apenas tres días después, el lunes 8, por la falta de nieve que impedía la práctica del esquí.

En su primera jornada, la estación mantuvo ocho pistas abiertas que sumaban más de 8 kilómetros esquiables y registró cerca de 300 deportistas.

Hasta el próximo 30 de diciembre se puede adquirir el abono de temporada a un precio especial: el forfait para todo el año por 165 euros.

Gestionada por la empresa pública Cantur y dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, Alto Campoo ofrece a los usuarios la posibilidad de reservar plaza de aparcamiento mediante la compra previa online para el espacio acotado y próximo a pistas, exclusivo para turismos, con un precio por vehículo y día de 4 euros entre semana y 8 euros los fines de semana y festivos.

El resto del aparcamiento, así como el parking disuasorio de Brañavieja, será gratuito hasta completar aforo y también estará a disposición de los esquiadores la lanzadera gratuita desde el pueblo de Brañavieja.