La estación de esquí Alto Campoo despedirá la temporada el próximo fin de semana con una fiesta por su 60 aniversario

Estación de esquí Alto Campoo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo despedirá la temporada 2025-2026 y conmemorará su 60 aniversario con la organización de un programa especial de actividades que se desarrollará el viernes 3 y el sábado 4 de abril en colaboración con LOS40.

La instalación, gestionada por la empresa pública Cantur y dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, cerrará sus puertas hasta las nieves del próximo invierno el domingo, 5 de abril, con un "muy buen balance" que, a falta de nueve días para la finalización, supera los 96.000 usuarios, ha informado el Gobierno.

La celebración de fin de temporada combina propuestas deportivas, actividades participativas y la fiesta de LOS40 Sessions Alto Campoo con los DJs David Álvarez y Jesús Taltavull abierta tanto a abonados como al público visitante.

Las actividades comenzarán el viernes 3 con una raquetada guiada destinada a esquiadores mayores de 18 años. La participación se determinará mediante sorteo previo entre los abonados que será enviado próximamente vía correo electrónico.

La salida tendrá lugar a las 19.00 horas desde el edificio multiusos de la estación, donde previamente se realizará la entrega del material y las indicaciones necesarias para el desarrollo de la actividad. El recorrido tiene una duración de alrededor de una hora y cuarto y es apto para principiantes. La actividad finalizará alrededor de las 22.00 horas, después de que los participantes disfruten de la puesta del sol en la cota alta de la estación.

La jornada central de la celebración se desarrollará el sábado 4. Entre las propuestas previstas se encuentra la iniciativa 'Ven con un amigo a esquiar', que permitirá a los titulares del abono de temporada invitar a un acompañante para disfrutar juntos de una jornada de esquí.

Entre las 14.00 y las 17.00 horas se celebrará una sesión de tardeo en la terraza del edificio multiusos con la fiesta LOS40 Sessions Alto Campoo, protagonizada por los DJs David Álvarez y Jesús Taltavull.

Durante la jornada del sábado también se llevará a cabo el sorteo de 35 sillas procedentes del remonte de El Chivo, recientemente retirado, para lo cual será necesario recoger previamente un ticket en la oficina de información de la estación.

El aparcamiento de la estación será gratuito durante el fin de semana del aniversario. Además, con el fin de facilitar el traslado a la celebración del sábado, tanto a quienes quieran esquiar como a los que únicamente acudan a Los40 Sessions Alto Campoo, se habilitará un servicio especial de autobús desde Reinosa. Habrá dos salidas, a las 8.00 y a las 13.00, y dos regresos, a las 15.00 y a las 17.00 horas.

Durante estos días, la instalación mantiene su horario de primavera, con apertura a las 08.30 horas y cierre progresivo de remontes en la zona alta a partir de las 14.00 horas.