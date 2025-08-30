Evacuado en helicóptero un hombre de 62 años con problemas cardiacos en una ruta en Mazcuerras

SANTANDER 30 Ago. (EUROPA PRESS) -
El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha evacuado este sábado a un hombre de 62 años, vecino de Santander, que presentaba fibrilación mientras realizaba la ruta Ibio-Las Antenas, en Mazcurras.
El Centro de Atención a Emergencias 112 movilizó al lugar a la aeronave, a bomberos del parque de Valdáliga y personal sanitario del servicio 061.
Tras una valoración en zona, los sanitarios decidieron trasladar al afectado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla dados sus antecedentes cardiacos.
Por ello, el helicóptero lo ha llevado hasta el aeropuerto Seve Ballesteros y, desde allí, una ambulancia lo ha trasladado al centro hospitalario, ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.