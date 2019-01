El exconcejal del PP Javier Fernández Soberón ficha por Ciudadanos

Publicado 10/01/2019 14:22:08 CET

ASTILLERO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Nuevas Generaciones y concejal no adscrito de Astillero Javier Fernández Soberón, que el pasado mes de mayo se dio de baja del PP, ha registrado hoy en el Ayuntamiento su renuncia al acta de concejal y a continuación ha tramitado su afiliación a Ciudadanos.

En declaraciones a Europa Press, Fernández Soberón ha explicado que su salto a Cs es fruto de las conversaciones con el secretario de Organización de la formación naranja, Fran Hervías, que le presentó "el proyecto y las posibilidades" y finalmente llegaron a un acuerdo.

Fernández Soberón no ha querido confirmar si será el candidato a la Alcaldía. "No puedo asegurar nada", ha señalado tras explicar que las candidaturas se harán públicas en febrero y que además es un anuncio que no le corresponde hacer a él sino al partido.

Sin embargo, ha destacado que le acompaña un equipo de gente joven pero con experiencia en la gestión, tanto pública como privada, y que en su inmensa mayoría no proviene de otros partidos como es su caso, sino que "son caras muy conocidas" de Astillero que "lo único que quieren es aportar". "Una nueva generación, aire fresco", ha apostillado.

Tras meses como edil no adscrito después de abandonar el PP, Fernández Soberón explica que ha tomado ahora la decisión de dejar su plaza de concejal en el Ayuntamiento de Astillero para "hacer las cosas bien y centrarse al 100%" en la elaboración de propuestas para cambiar Astillero.

Un municipio cuya situación a su entender es "bastante delicada" y en el que existe "un sentimiento general de que el pueblo es gris y está abandonado", ha dicho.

Ha añadido que Cs es la opción "más correcta", una opción "de centro guiada por el sentido común", y necesaria en una España en la que la izquierda está cada vez más a la izquierda y la derecha más a la derecha.

Fernández Soberón sigue así los pasos de Alejandro Hoz, exmilitante del PP y vocal por este partido en la Junta Vecinal de Guarnizo, que actualmente es coordinador de la Agrupación de Cs en Astillero, y que anunció su baja del PP junto a Fernández Soberón y la también concejala Bella Gañán en mayo del año pasado.

Según explicó Fernández Soberón entonces, su decisión vino motivada por el "veto" de la dirección regional del PP, encabezada por su presidenta, María José Saénz de Buruaga, que no le ha permitido liderar la renovación dentro del PP de Astillero porque estuvo al lado del expresidente, Ignacio Diego, en el congreso del año pasado.