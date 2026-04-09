FAMPA organiza una jornada sobre caminos escolares seguros que incluye una charla y una marcha en bici

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SANTANDER 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Madres y Padres de Alumnado de Cantabria (FAMPA Cantabria) ha organizado una jornada de sensibilización sobre caminos escolares seguros, que incluye una charla este viernes 10 y una marcha en bicicleta el sábado 12 de abril, con el objetivo de seguir reflexionando sobre la seguridad, la salud y la autonomía de la infancia en los entornos urbanos, tras la buena acogida de la iniciativa similar que llevó a cabo el año pasado.

En un comunicado, la federación ha explicado que el tráfico "sigue siendo un factor de riesgo para la infancia", especialmente en los entornos escolares, lo que lleva a muchas familias a limitar su autonomía. Al mismo tiempo, el sedentarismo y el uso excesivo de pantallas dificultan que niños alcancen los niveles recomendados de actividad física.

A ello suma la contaminación del aire, el ruido del tráfico, la falta de espacios verdes y el aumento de temperaturas asociado al cambio climático.

En este contexto, la Comisión de Caminos Escolares de FAMPA Cantabria ha organizado dos nuevas actividades. Mañana, a las 19.00 horas, tendrá lugar la charla titulada '¿Y si pensamos cómo nos movemos?', en el Centro Cívico de Tabacalera, impartida por Abel López, miembro de Cantabria con Bici, quien abordará la movilidad cotidiana desde una perspectiva crítica y propondrá alternativas más sostenibles, seguras y saludables para los desplazamientos diarios, especialmente en el entorno escolar.

Y el domingo, a las 12.00 horas, se celebrará una marcha en bicicleta por Santander con el mismo recorrido que en la edición anterior. De este modo, la salida será desde la calle Burgos (junto al edificio de ONCE) y finalizará en los Jardines de Pereda.

Esta actividad está abierta a la participación de adultos y niños, que podrán asistir en bicicleta o patinete.

Con estas iniciativas, FAMPA Cantabria pretende seguir promoviendo la creación de caminos escolares seguros y fomentar un entorno más amable para la infancia, favoreciendo los desplazamientos activos y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía.