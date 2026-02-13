La Federación Cántabra de Fútbol suspende todos los partidos hasta las 14.00 horas de este sábado por el temporal - FEDERACIÓN CÁNTABRA DE FÚTBOL

SANTANDER 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Cántabra de Fútbol ha suspendido todos los partidos que estaban programados para este viernes y los previstos hasta las 14.00 horas del sábado 14 por el temporal.

Así lo ha informado esta tarde en un comunicado urgente en el que ha explicado que el aviso naranja (peligro importante) emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por la climatología adversa ha obligado a suspender determinados encuentros.

De este modo, ha decretado la suspensión de todos los partidos previstos para hoy y para mañana cuya hora de inicio es igual o anterior a las 14.00 horas.

Y es que hasta las 15.00 horas del sábado el litoral estará en aviso naranja por fenómenos costeros adversos, y Liébana por nevadas; mientras que toda la región permanecerá en alerta amarilla (peligro bajo) por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.

Este nivel de alerta también estará vigente en el centro y valle de Villaverde por lluvia y nieve y el sur por nevadas.