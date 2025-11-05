Feijóo se compromete con los autónomos a facilitar que trabajen también por cuenta ajena y tras la edad de jubilación

SANTANDER, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este miércoles un decálogo de medidas dentro del 'Contrato con los Autónomos' del partido que incluye mejoras para compatibilizar el trabajo autónomo y por cuenta ajena, la exención de cuotas durante dos años tras la paternidad y maternidad, facilidades para trabajar después de la edad de jubilación con el 100% de la pensión o la reducción de las cuatro declaraciones anuales a dos, y a una en el caso de los nuevos autónomos.

Asimismo, contempla la exención del IVA a quienes facturen menos de 85.000 euros, la tarifa cero hasta dos años para nuevos autónomos, la equiparación de los derechos de lactancia, la clarificación e incremento de las deducciones de gastos, no pagar cotizaciones durante un año por el primer empleado contratado y un 50% de bonificación por el segundo, y no pagar cotizaciones por las bajas por enfermedad grave.

Feijóo ha presentado este decálogo como anticipo del Plan de Autónomos del PP durante su participación en Santander en un acto con autónomos junto a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual.

El líder 'popular' ha defendido esta batería de medidas como "fundamentales" para proteger a los trabajadores "honestos y decentes", cuya contribución "merece ser acompañada" y "no pueden estar solamente en boca del Gobierno para ver cuánto más les toca pagar".

"No puede ser que en este país tengan más miedo a Hacienda los autónomos que los corruptos", ha sentenciado Feijóo, que ha opinado que, "si esperamos a que el sanchismo salga de los juzgados para hablar de los problemas de los españoles, nunca vamos a poder hacerlo".