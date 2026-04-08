El Festival Indiferente vuelve el 9 de mayo con Dorian como cabeza de cartel - EUROPA PRESS

SANTANDER, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria acogerá el sábado 9 de mayo la quinta edición del Festival Indiferente, una propuesta en la que conviven el talento emergente con artistas ya consolidados, que encabezará el grupo Dorian con su nuevo trabajo 'Futuros imposibles'.

Junto a esta banda catalana completan el cartel Vangoura, Joseluis, Baloncesto, Eva McBel, Compañeras de Piso y el Dj Pierre May, que traerán a Santander sonidos del pop electrónico, el indie o el folk alternativo.

Las entradas para el festival, que comenzará a las 13.00 horas, han salido este miércoles a la venta en los canales habituales del centro cultural cántabro --tanto en la página web como en taquilla-- a un precio único de 35 euros.

La cita se desarrollará en diferentes espacios del Palacio, como la Sala Talleres, la terraza --si la climatología lo permite-- y la Sala Pereda, con lo que se pretende que los asistentes descubran el edifico de una forma "diferente" y puedan compartir la experiencia con los propios artistas desde la "cercanía", a diferencia con los festivales al aire libre.

Así lo ha destacado en rueda de prensa la responsable de programación del centro, Isabel Ibarra, que ha presentado el evento junto a su promotor, Ernesto Castañeda.

Ibarra ha resaltado que esta jornada está pensada para "descubrir, disfrutar y conectar" con la música en directo desde una perspectiva "abierta e inmersiva". "El nombre Indiferente habla de libertad, de escuchar sin prejuicios, de descubrir sin etiquetas y de dejarse sorprender", ha resumido.

Además, ha hecho hincapié en que la "mezcla" de artistas reconocidos con propuestas menos conocidas pero "de gran personalidad" no es casual, ya que, a lo largo de sus cinco ediciones, el festival ha apostado por cantantes y grupos que en la actualidad son grandes nombres del panorama nacional como Viva Suecia, Arde Bogotá, Sidonie, Ultraligera o Alcalá Norte.

Con todo ello, la responsable de programación del Palacio ha puesto en valor el compromiso de la Consejería de Cultura con el talento "en todas sus etapas", y ha hecho una invitación a asistir y formar parte de esta experiencia musical que apuesta por "la diversidad, la autenticidad y el encuentro".

En el mismo sentido ha hablado Ernesto Castañeda, quien ha incidido en que los artistas que actuarán en el evento este año son "la mezcla habitual" de Indiferente, "la fórmula perfecta del evento", ha afirmado.

Y ha destacado especialmente que en esta ocasión se alcanza la quinta edición, para celebrar que el evento continua con el "impulso" de artistas de los que "seguramente el año que viene estaremos hablando de la misma forma que hablamos de Arde Bogotá".

De este modo, ha recuperado una frase de la presentación del festival en 2024 que decía: "aquí y ahora los artistas que todo el mundo querrá ver en el futuro".

Asimismo, ha agradecido al Gobierno, a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte y al Palacio de Festivales su apuesta por este evento, así como "su compromiso y su confianza".

ARTISTAS

Según ha destacado Castañeda, Dorian llegará a Cantabria después de haber facturado "auténticos himnos" dentro del indie pop nacional desde mediados de la década de los 2000. En su nuevo trabajo siguen su línea de pop electrónico y new wave, y se adentran en el folk alternativo.

Por otra parte, Vangoura es un dúo madrileño de indie pop formado en 2020 con un estilo a medio camino entre el sonido vanguardista y las estructuras más clásicas del pop. Este 2026 pondrán en marcha su nuevo trabajo.

Joseluis es un artista que ha hecho "comulgar" el folclore con el indie rock de los años 90 y todo ello solamente con una guitarra, su voz y un estilo "muy personal". Castañeda ha vaticinado que será "una de las revelaciones" de esta edición.

Y Baloncesto llega por primera vez a Cantabria con un sonido influenciado por el indie rock de finales de los 90; mientras que Eva Macbeth lo hace con sus directos, "claves" en su carrera.

Por último, estarán las Djs cántabras Compañeras de Piso y el Dj Pierre May, que mezclará el indie con muchas de las tendencias más electrónicas.