Las fiestas de San José de Astillero ya tienen reyes eméritos - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de San José de Astillero ya tienen reyes eméritos, Mari y Antonio, que han sido elegidos en el Día del Mayor, una jornada celebrada este martes que ha reunido a numerosos vecinos en el Pabellón de La Cantábrica en torno a la música, el reconocimiento y la convivencia.

El evento arrancó a las 17.00 horas y combinó espectáculo y tradición, con el show de transformismo protagonizado por Kini Kinientos, junto a Josu Lastra y Shuriñe Show.

Uno de los momentos centrales llegó con la elección del rey y la reina eméritos de San José 2026, un reconocimiento que pone en valor la trayectoria y el papel de las personas mayores en la vida del municipio. La jornada finalizó con el baile amenizado por el Dúo Taman.

El Ayuntamiento de Astillero ha destacado el éxito de la convocatoria y el ambiente vivido durante toda la tarde, y ha subrayado la importancia de seguir impulsando actividades que reconozcan y pongan en valor a las personas mayores dentro del programa festivo.