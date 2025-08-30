La Filmoteca y Alianza Francesa refuerzan su colaboración con un nuevo ciclo y más proyecciones el próximo curso

Una nueva edición en 4K de 'Sin perdón' se podrá ver en Santander dentro del monográfico dedicado a Clint Eastwood

SANTANDER, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Cantabria Mario Camus y Alianza Francesa de Santander reforzarán este próximo curso su colaboración con la creación de un nuevo ciclo, más proyecciones y una nueva modalidad de acceso gratuito para estudiantes y profesores de la academia.

El ciclo, que se denomina 'Rendez-vous ciné' y en el que colabora también el Instituto Francés de Bilbao, permitirá el visionado de películas recientes como de títulos icónicos de la historia del cine francés.

Durante todo el curso se proyectará al menos un título de este ciclo cada mes con dos sesiones por película y este especial se inaugura en septiembre con la proyección de 'L'Atalante', cumbre del realismo poético dirigida en 1934 por Jean Vigo, y de 'El odio' de Mathieu Kassovitz.

A través de esta colaboración, los estudiantes y profesores de la Alianza Francesa tendrán acceso gratuito a todas las películas del ciclo, así como al resto de títulos que programe la Filmoteca y cuyo idioma original sea el francés.

Así, filmes como 'Prodigiosas' o 'El mayordomo inglés' se incluyen este septiembre dentro de esta colaboración, que no implica a las películas del Festival de Cine de Santander.

En nota de prensa, el director de la Filmoteca de Cantabria, Christian Franco, ha destacado que Alianza Francesa de Santander ha sido este último año "uno de nuestros más firmes colaboradores, gracias a sus pases mensuales y a iniciativas como el ciclo para estudiantes 'Festinema', en el que participaron en enero más de 1.600 escolares".

CLINT EASTWOOD

Por otra parte, la sala de la calle Bonifaz continúa con su monográfico de Clint Eastwood que este mes alcanza los primeros títulos de la década de los noventa del siglo XX. En concreto, con la proyección del filme policíaco 'El principiante', y de dos obras mayores del cineasta norteamericano: 'Sin perdón' y 'Un mundo perfecto'.

Destaca la proyección del western que propició el primer gran triunfo de Eastwood en los Óscar de la Academia con los premios en 1992 a mejor película, director, actor secundario (Gene Hackman) y montaje.

Para esta proyección, la Filmoteca dispondrá de una nueva copia digital en calidad 4K que Warner, que colabora en el monográfico de Eastwood, ha desarrollado en su laboratorio de Londres.

RESTO DE LA PROGRAMACIÓN

Además, la programación de septiembre incluye varios títulos dentro del ciclo 'Segunda oportunidad', que permite aproximarse a títulos recientes que han tenido escasa o nula presencia en las pantallas comerciales de Cantabria.

Además de 'El mayordomo inglés', de Gilles Legardinier, y 'Prodigiosas', de Frédéric y Valentin Potier, este mes se proyectarán también 'Ernest Cole, lost and found', de Raoul Peck; 'Tardes de soledad', de Albert Serra; 'Volver a ti', de Jeanette Nordahl; y un último pase de 'The last showgirl', de Gia Coppola.

Asimismo, el habitual ciclo de cine familiar incluye este mes dos títulos: '¡Rompe Ralph!' y la versión en acción real de 'El rey león' que dirigió Jon Favreau en 2019.

Por otra parte, la colaboración mensual con la asociación 'La llave azul' propiciará este mes el estreno en Cantabria de la película 'Breve historia de una familia', de Jianjie Lin, que tendrá lugar el 25 de septiembre por la coincidencia con el Festival de Cine de Santander, que copará la programación de la Filmoteca entre los días 12 y 18 de septiembre.

Por su parte, la asociación CineInfinito trae su habitual pase de 'Noches en vilo' con la proyección de 'Safe', de Todd Haynes, el día 27 y de la trilogía vampírica de Michio Yamamoto, 'The vampire doll', 'Lake of Dracula' y 'Evil of Dracula'.

La programación del mes se completa con un pase especial de 'El prado de las estrellas', de Mario Camus, que se proyecta como extensión del ciclo de verano de la Casona de Tudanca, y con dos sesiones del proyecto performativo 'Frecuencia oblicua', de la asociación Eureka el 19 de septiembre y con la participación de los artistas Chotawa, JPEGr, Séverine Beata y Tamara García.