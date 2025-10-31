La Filmoteca de Cantabria centra la programación de noviembre en el documental y sigue la retrospectiva de Eastwood

SANTANDER 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Cantabria Mario Camus centrará la programación del mes de noviembre en el cine documental a través de las miradas más recientes, que incluyen varias proyecciones y gracias a la confluencia de tres ciclos e iniciativas distintas.

Se trata del ciclo 'Miradas globales' de la asociación La Llave Azul, la programación vinculada al proyecto 'Recordari' de Quasar Teatro y el especial 'Flamencos en la bahía', en coordinación también con la programación del Palacio de Festivales de Cantabria.

El director de la Filmoteca, Christian Franco, ha destacado que el público accederá a una selección "singular y variada" del género, especialmente de documentales de reciente factura que abarcan temas como la creación artística, la preservación del patrimonio o la revisión crítica de figuras controvertidas como Leni Rierenstahl o Benjamin Netanyahu.

Así, 'The Bibi Files (Expediente Netanyahu)' de Alexis Bloom abre el 19 de noviembre la selección de este año de 'Miradas globales'. Este ciclo incluye también el preestreno exclusivo en Cantabria de 'Flores para Antonio', la película de Elena Molina e Isaki Lacuesta sobre la búsqueda de la actriz Alba Flores por conocer la verdad sobre su padre, el cantante Antonio Flores.

'Miradas globales' se completa con las proyecciones de 'Riefenstahl' de Andres Veiel, 'El negro tiene nombre' de Félix Colomer Vallès y 'Ellas en la ciudad' de Reyes Gallegos.

Para 'Recordari', Quasar Teatro ha programado dos pases de 'In Memoriam (la derrota conviene olvidarla)' de Marcos M. Merino y de 'Contraluz' de Marcello Pérez y Nicola Tagliabue.

Por su parte, la programación asociada a 'Flamencos en la bahía' se centrará en títulos vinculados a artistas flamencos como 'La Singla', la mítica bailaora catalana, y 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', el documental de C. Tangana sobre su experiencia trabajando con el genial guitarrista.

A ello hay que sumar un título emblemático para la historia del género en España, 'Duende y misterio del flamenco', el documental de Edgar Neville para el que el gran Antonio Ruiz Soler preparó una coreografía sobre el martinete.

Además, la programación de la Filmoteca incluye las habituales colaboraciones con CineInfinito y su ciclo 'Puntos de fuga' y con la Alianza Francesa de Santander que este mes ofrece las proyecciones de 'Le monde après nous' de Louda Ben Salah y de la mítica 'Al final de la escapada' de Jean-Luc Godard, una de las obras fundacionales de la Nouvelle Vague.

Asimismo, la sala de la calle Bonifaz cerrará en noviembre el ciclo 'Arquicine', en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos, con la proyección de 'El cielo sobre Berlín' de Wim Wenders.

En cuanto al gran ciclo monográfico que la Filmoteca dedica este año a Clint Eastwood, el recorrido llega a las grandes obras que el cineasta norteamericano firmó a comienzos de este siglo, como 'Mistyc River' y 'Million Dollar Baby'. A estos dos grandes títulos se suma el díptico bélico formado por 'Banderas de nuestros padres' y 'Cartas desde Iwo Jima', que podrán verse en un programa doble el 15 de noviembre a un precio unitario reducido.

En cuanto a la programación de la 'Filmoteca Junior' en noviembre se proyectarán las dos primeras entregas de la saga 'Cómo entrenar a tu dragón'.

Por último, la Filmoteca acoge el 18 de noviembre un pase especial de 'El camino', la adaptación de la novela homónima de Miguel Delibes dirigida en 1963 por Ana Mariscal, que incluirá un coloquio al que asistirá David García, hijo de Ana Mariscal y responsable de la restauración del filme.

Se trata de una iniciativa vinculada a la exposición 'La belleza de lo sencillo. 75 años de El camino de Miguel Delibes', que organiza la Fundación Miguel Delibes en colaboración con el Gobierno de Cantabria y se puede visitar en la Biblioteca Central.