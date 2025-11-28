La Filmoteca de Cantabria cierra 2025 con un homenaje a Diane Keaton y Robert Redford

Archivo - Robert Redford - COPYRIGHT UNIVERSAL PICTURES / ENTERTAINMENT PICTU

La Filmoteca de Cantabria Mario Camus cerrará este año 2025 rindiendo homenaje durante el mes de diciembre a los recientemente fallecidos Diane Keaton y Robert Redford con la proyección de 'Misterioso asesinato en Manhattan' y 'Memorias de África'.

Su director, Christian Franco, ha afirmado que "era una deuda pendiente, ya que los fallecimientos de Redford en septiembre y de Keaton en octubre se produjeron en un momento complejo, con muchos compromisos cerrados y sin margen para rendirles el homenaje que merecen".

Por eso, ha explicado Franco, en este cierre de año la instalación ha querido recordar su aportación al cine y también a la memoria sentimental de varias generaciones de espectadores recuperando dos de sus interpretaciones más celebradas.

En el caso de Diane Keaton, se trata de 'Misterioso asesinato en Manhattan', la última de sus ocho colaboraciones con Woody Allen. Por su parte, el homenaje a Redford se sustanciará en dos sesiones de 'Memorias de África', uno de sus papeles más recordados fruto asimismo de su prolongada colaboración con el director Sidney Pollack.

Además, la Filmoteca concluye en diciembre su ciclo monográfico sobre Clint Eastwood, que inició el pasado mes de julio, con cuatro de los títulos más relevantes de su última etapa como director: 'Gran Torino', 'Sully', 'Richard Jewell' y su filme más reciente, 'Jurado nº 2', estrenado hace apenas un año.

En el marco de sus colaboraciones con otras entidades, la sala de la calle Bonifaz de Santander acoge el día 17 una nueva retransmisión en directo de la temporada de ópera desde el Teatro Campoamor de Oviedo. Se trata de la representación de 'Rigoletto' que se ofrece de forma gratuita al público cántabro, fruto de la colaboración entre la Filmoteca de Cantabria y la Fundación Ópera de Oviedo, cuyas invitaciones se podrán retirar en taquilla a partir del 12 de diciembre.

Asimismo, la Filmoteca acoge el día 9 una proyección de 'Todos estamos invitados', de Manuel Gutiérrez Aragón, organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en colaboración con la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Cantabria.

A la proyección está prevista la asistencia de Gutiérrez Aragón y tras la sesión se desarrollará un coloquio con el cineasta cántabro, una de las figuras de referencia del cine español de la Transición.

Por otra parte, Filmoteca y La Pacca (Productoras Asociadas de Cantabria de Cine y Audiovisuales) organizan el 21 de diciembre un pase solidario de cortometrajes en favor de la Cocina Económica de Santander bajo el título 'Un deseo por Navidad'.

El mes que viene también concluirá la colaboración con la edición de este año del ciclo 'Puntos de fuga', que organiza CineInfinito, con una serie de proyecciones entre las que destaca un pase de 'Batang West Side', una película del maestro filipino Lav Díaz "apta para valientes", dado que su duración alcanza las cinco horas y cuarto.

Además, durante diciembre habrá otras actividades que acoge la Filmoteca de Cantabria, pero que organizan colectivos como Fluent ('Shuruq Harb' día 5), 'El Temporal' ('Kummaty' día 5) y ACEPAE ('Teatro exprés' día 19), entre otros.