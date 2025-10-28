La Filmoteca celebrará el viernes el II Maratón de Cine de Terror por Halloween

SANTANDER 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Cantabria Mario Camus ofrecerá el viernes 31 de octubre el II Maratón de Cine de Terror para celebrar Halloween, en el que se proyectarán 'Pánico en el Transiberiano', los trabajos realizados en el taller 'Sustos, cámaras y acción: Jump Scares' y '[·REC]' .

La propuesta, organizada por el Ayuntamiento de Santander y la Filmoteca, y que cuenta este año con la participación de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Cantabria, busca consolidarse como una alternativa cultural para celebrar Halloween disfrutando del séptimo arte y reivindicando el cine español de terror.

La concejala de Cultura y Juventud, Noemí Méndez, ha señalado que con esta segunda edición se consolida un formato que el público acogió "con entusiasmo" el año pasado y ha invitado a los ciudadanos a acercarse a la Filmoteca para "vivir Halloween de un modo especial".

PROGRAMA

La actividad arrancará a las 17.30 horas, con la proyección de 'Pánico en el Transiberiano' (Eugenio Martín, España/Reino Unido, 1972).

El vestíbulo de la Filmoteca se transformará en un espacio ambientado para la ocasión donde los asistentes podrán fotografiarse y disfrutar de un cóctel especialmente preparado para el evento tras esta primera proyección.

Además, desde las 20.00 horas se proyectarán los trabajos realizados en el taller 'Sustos, cámaras y acción: Jump Scares', una iniciativa impulsada por la Dirección General de Juventud a través de la plataforma Jovenmanía, en la que una veintena de jóvenes asistieron a una sesión práctica impartida por los cineastas cántabros Nacho Solana y Álvaro de la Hoz.

Los participantes aprendieron técnicas de rodaje y recursos del género para crear breves escenas de terror, filmando una serie de sketches que componen el cortometraje colectivo 'Jump Scares'.

Finalmente, a las 21.00 horas el maratón continuará con la película '[·REC]' (Jaume Balagueró y Paco Plaza, España, 2007), ha indicado el Consistorio en nota de prensa.