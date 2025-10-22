La Filmoteca Regional llevará más de 600 proyecciones a 42 municipios en el curso 2025-2026

La iniciativa cultural reunió en su última edición a más de 10.000 espectadores

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Cantabria Mario Camus pondrá en marcha el próximo lunes, 27 de octubre, una nueva edición del programa 'Filmoteca Regional', que en este curso 2025-2026 llegará a 42 municipios cántabros, uno más que en la pasada edición, con más de 600 proyecciones hasta finales de mayo del año que viene.

Así lo han informado la directora general de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte (SRCD) del Gobierno de Cantabria, María Fernández-Rosillo, y el director de la Filmoteca de Cantabria, Christian Franco, quienes han presentado en rueda de prensa la nueva programación cinematográfica, que comenzará con la proyección de 'Un amor' de Isabel Coixet.

Christian Franco ha explicado que, al igual que en la edición del curso pasado, la Filmoteca Regional 2025-2026 está integrada por dos programaciones paralelas.

Así, el ciclo principal cuenta con 24 títulos que se proyectan con periodicidad semanal y se iniciará con 24 ayuntamientos participantes, a los que se espera que se sume Colindres.

Se trata de los municipios de Ramales de la Victoria, Astillero, Laredo, Reinosa, Los Corrales de Buelna, Val de San Vicente, Torrelavega, Castro Urdiales, Ribamontán al Mar, Limpias, Piélagos, Comillas, Cabuérniga, San Felices de Buelna, Camargo, Cabezón de la Sal, Santillana del Mar, San Vicente de la Barquera, Medio Cudeyo, Santoña, Ampuero, Herrerías (que reproducirá casi la mitad del ciclo), Bareyo y Noja (estos dos últimos se han sumado todo el año).

En paralelo, la Filmoteca de Cantabria reedita su colaboración, iniciada el curso pasado, con el programa 'Viernes', una iniciativa que desarrolla la Red Cántabra de Desarrollo Rural para la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad; y con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la incorporación de los ciclos 'Mujeres de cine' y 'Cine y mujeres rurales'.

Esta triple alianza permitirá el desarrollo de un ciclo de cuatro títulos en otros 18 municipios en riesgo de despoblamiento, gestionado por el programa 'Viernes', a los que se sumarían los cuatro primeros títulos de la Filmoteca Regional.

Son los municipios de Arredondo, Voto, San Roque de Riomiera, Villacarriedo, Luena, San Pedro del Romeral, Arenas de Iguña, Campoo de Enmedio, Valderredible, Valdeolea, Bárcena de Pie de Concha, Molledo, Pesquera, Polaciones, Peñarrubia, Tudanca, Lamasón y Los Tojos.

El director de la Filmoteca ha señalado que la previsión es que algunos de estos municipios puedan incorporarse posteriormente al ciclo general, así como desarrollar un segundo ciclo en coordinación con el programa 'Viernes' para la próxima primavera.

Según ha detallado, las proyecciones contemplan cuatro ciclos paralelos sobre cine español reciente, películas clásicas, clásicos modernos y 'nuevas sensaciones' (películas de los últimos cinco años que han "funcionado" en Torrelavega).

Entre ellas se encuentran 'El secreto de sus ojos' de Juan José Campanella, 'La tutoría (Armand)' de Halfdan Ullmann, 'Jules y Jim' de François Truffaut y 'La comunidad' de Álex de la Iglesia.

Además, durante este curso se van a celebrar dos sesiones especiales: en febrero 'Cantabria en corto' y en marzo 'Cineastas cántabras'.

Por su parte, Fernández-Rosillo ha puesto en valor que la Filmoteca Regional es "uno de los mayores programas de acercamiento cultural" y ha destacado que cuenta con un público "fiel" así como la colaboración de los ayuntamientos para llevarlo a cabo.

La directora general de la SRCD ha destacado que se trata de la actividad "más ambiciosa y de mayor exigencia presupuestaria" entre todas las que desarrolla durante el año la Filmoteca de Cantabria (un tercio de su presupuesto).

Se trata de una inversión propia de unos 50.000 euros anuales, que incluyen, entre otras cuestiones, el pago de los derechos por todos los pases, la logística o la edición e impresión de folletos informativos y promocionales.

RESPALDO DEL PÚBLICO

La Filmoteca Regional reunió a más de 10.000 espectadores el pasado curso, en concreto, un total de 1.090 entre los dos ciclos programados en coordinación con la Red Cántabra de Desarrollo Rural y más de 9.000 contabilizados en el ciclo principal.

Su director ha señalado al respecto tener "esperanza" dado que los asistentes están "creciendo". De hecho, ha indicado la cifra es "superior", pero algunos ayuntamientos "no han pasado las estadísticas".

Por esta razón, de cara a este nuevo curso, se ha decidido introducir un nuevo mecanismo de regulación del programa a través de un acuerdo firmado entre los municipios participantes y la Filmoteca en el que se detallan los acuerdos y obligaciones de cada parte.

LAREDO

Por su parte, en un comunicado el Ayuntamiento de Laredo ha precisado que la Filmoteca de Cantabria Mario Camus ofrecerá en el municipio 24 títulos de octubre a mayo de 2026.

La iniciativa, que combina cine menos comercial y clásicos, tendrá lugar todos los martes a las 19.00 horas en la Casa de Cultura, con un precio de dos euros por sesión.

El alcalde, Miguel González, ha destacado que se trata de un ciclo "muy completo" que responde a la demanda de los laredanos por disfrutar de un cine "diferente, de calidad y con propuestas que habitualmente no llegan a las salas comerciales".