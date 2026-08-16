El FIS se transporta este martes a Venecia con el espectáculo 'Carnaval Barroco'

El Cuarteto Gerhard, que actúa este lunes en el auditorio del Centro Botín - FIS

SANTANDER 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 75º Festival Internacional de Santander se transportará este martes, 18 de agosto, a Venecia para celebrar el 'Carnaval Barroco' de Le Poéme Harmonique.

La Sala Argenta ofrecerá desde las 20.00 horas el recital del conjunto francés comandado por Vicent Dumestre, que debuta en el FIS con un espectáculo que combina ópera, teatro y circo, con música en vivo, danza, mimo, acrobacias y malabares, ha informado la organización.

Cantantes y acróbatas participarán en una pintoresca fiesta, en el teatro callejero de la Commedia dell'Arte o en una cacería humana por los canales, por ejemplo, dentro de un espectáculo protagonizado por la danza y las canciones populares.

Contará con dirección musical del propio Dumestre (guitarra y tiorba); el concepto visual y dirección escénica de Cécile Roussat; la escenografía de François Destors; el diseño de vestuario de Maxence Rapetti-Mauss y Chantal Rousseau, y la iluminación de Christophe Naillet.

Además, participarán las voces de Anaïs Bertrand, Paco García, Martial Pauliat e Igor Bouin, junto a la formación musical barroca compuesta por violín, flauta, fagot, corneta renacentista, viola de gamba, chitarrino, contrabajo y percusión.

En el programa, con una duración total aproximada de 90 minutos sin intermedio, sonarán obras de Claudio Monteverdi, Jean de Maletti, Giovanni Battista Fasolo o Girolamo Kapsberger.

Le Poème Harmonique es un conjunto francés especializado en música barroca. Su repertorio abarca obras conocidas y piezas menos difundidas vinculadas a la vida cotidiana y las ceremonias de la corte de Versalles, con compositores como Delalande, Lully, Couperin, Clérambault y Charpentier. Asimismo, explora la música de la Italia barroca de Monteverdi y Pergolesi, y la tradición inglesa de Henry Purcell.

Por su parte, Vincent Dumestre es uno de los artífices más ingeniosos y versátiles del resurgimiento barroco, dirigiendo orquestas, coros, temporadas musicales, concursos y festivales, a la vez que ofrece conciertos regulares con la cuerda pulsada.

Antes, este lunes 17 de agosto, el FIS presenta, a las 20.00 horas, el segundo y último de sus programas en el Auditorio del Centro Botín, donde el Cuarteto Gerhard (formado por Lluis Castán y Judit Bardolet, violines; Miquel Jordà, viola; y Jesús Miralles, violonchelo) y el clarinetista Pablo Barragán interpretarán obras de Gergely Vajda, Maurice Ravel y Magnus Lindberg.

Considerado uno de los cuartetos con más proyección a nivel europeo, el Cuarteto Gerhard se distingue por la sensibilidad de su sonido y por su respeto por la música como uno de los mayores valores humanos.