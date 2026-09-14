La Fiscalía pide tres años a un policía local cántabro por criminalizar a migrantes en X tras el suceso de Torre Pacheco

Archivo - Agentes de Policía Local y Guardia Civil durante los altercados en Torre Pacheco, a 12 de julio de 2025, en Torre Pacheco, Murcia (España). - Martín C. - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de tres años de prisión a un policía municipal de la región por un delito de odio, por difundir mensajes e imágenes en su cuenta de la red social X con el objetivo de estigmatizar y criminalizar a personas migradas de religión islámica y a africanos en general, especialmente de origen magrebí, a las que se refiere como 'ratas' o de las que habla haciendo referencia a una 'guerra racial'.

Estas y otras expresiones se publicaron en el perfil del procesado, dedicado inicialmente al fútbol, en un hilo creado el 11 de julio de 2025, dos días después de la agresión a un vecino de Torre Pacheco de 68 años por parte de ciudadanos magrebíes.

A raíz de ese suceso y de los posteriores altercados en la localidad murciana, el efectivo cántabro encausado escribió frases como 'las manadas de moros que están agrediendo a ancianos españoles', con las que mostraba su rechazo e intolerancia hacia los extranjeros y quienes profesan el Islam. Lo hizo a través de contenidos difundidos en X de forma "deliberada e indiscriminada", para vincular "de manera generalizada delincuencia con inmigración", con el fin de "estigmatizar" y "difamar" de forma "global e injusta" a este sector de la población.

Todo ello en una cuenta de la red social con 25.100 seguidores. El hilo sobre el que versa el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, tuvo 6.5 millones de visualizaciones, 981 comentarios, 39.000 'me gusta' y fue compartido otras tantas veces.

Según el ministerio fiscal, los hechos atribuidos al policía local en X constituyen un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas, en su modalidad de promoción a la discriminación y odio cometido a través de Internet, por el que pide tres años de cárcel; o, subsidiariamente, un ilícito de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios, calificación alternativa por la que interesa año y seis meses de prisión.

Y, en ambos casos, reclama que el procesado pague una multa de 3.960 euros, a razón de una cuota diaria de 12 durante once meses; inhabilitación para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por periodo superior en 7 años al de la pena de prisión; y que se retiren las publicaciones mediante el cierre definitivo del perfil en X objeto de este pleito, además del pago de las costas.

Así consta en el escrito de acusación dirigido a la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, consultado por esta agencia, y en el que el fiscal del caso interesa la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Cantabria.

SENTIMIENTOS Y PENSAMIENTOS DE RECHAZO Y ANIMADVERSIÓN A PERSONAS DE ORIGEN MAGREBÍ.

En el mismo, la Fiscalía considera que el acusado es titular de una cuenta que administra en la red social X (antes Twitter), y que movido por sus sentimientos y pensamientos de "rechazo, animadversión por su origen, raza, religión e inmigración, especialmente hacia las personas de origen magrebí", ha venido usando dicho perfil, abierto al público en general.

Así, sin ninguna "restricción, rectificación o moderación", ha publicado "sistemáticamente de manera masiva e indiscriminada", mensajes e imágenes dirigidas de forma "unidireccional y deliberada" a estigmatizar y criminalizar a todas las personas migradas y de religión islámica, preferentemente, y en ocasiones a extranjeros de razas africanas en general, "asociando inmigración con delincuencia", con el consiguiente "riesgo de generar sentimientos de temor, inseguridad y alarma social".

En el hilo creado por el acusado el 11 de julio de 2025, dos días después de los sucesos de Torre Pacheco y con la citada finalidad, atribuye de manera generalizada a los integrantes de ese colectivo la comisión de delitos. En ocasiones, se sirve para ello de una "selección interesada de supuestas noticias" de las que se hace eco y relativas a diversos sucesos que, "sin contrastar su autoría y veracidad, sin respetar la presunción de inocencia de los supuestamente involucrados, atribuye a aquellos de forma colectiva".

"El contexto en el que difunde sus publicaciones es favorable a dicho clima. La tensión social que viene acompañando a los movimientos migratorios y la normalización del discurso excluyente en relación con las personas migradas por ciertos representantes de la vida política y pública conforman un contexto proclive a la realización de actos en repulsa de aquellos por calificarlas de delincuentes, parásitos sociales, e incluso terroristas, a la vez que a las entradas migratorias se las califica de invasiones", señala el fiscal.

"MANADAS DE MOROS QUE ESTÁN AGREDIENDO A ANCIANOS ESPAÑOLES"

Según recoge en su escrito, el acusado creó el 11 de julio del año pasado en su perfil de X un hilo para comentar la agresión al vecino de 68 años de Torre Pacheco, con frases como 'las manadas de moros que están agrediendo a ancianos españoles', con las que "deshumaniza" a las personas a las que se refiere al tiempo que fomenta "cierto clima de hostigamiento" hacia las mismas y genera "estereotipos negativos" y de "estigmatización" de magrebíes.

En el primer comentario se dirigió a los supuestos autores como 'moros', y en el segundo compartió una imagen, con apariencia de reseña fotográfica policial, de personas de origen magrebí, acompañada de un texto sobre 'todos los moros'.

En las siguientes publicaciones de ese mismo día el policía procesado menciona que 'en el pueblo solo hay problemas con los de siempre, con los moros'; señala que son los ciudadanos los que 'han ido a linchar a los moros para hacer lo que no hacen nuestros políticos: echarles'; anima a que 'el pueblo español se levante contra todas las agresiones de moros que está habiendo en todas las ciudades' del país; se refiere a actos en los que ciudadanos han ido a agredir a 'los moros delincuentes'; o hace referencia a las agresiones sufridas por parte de algunas personas de origen magrebí, que compara con 'ratas'. También comenta que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado presentes en el lugar cuando se cometían los hechos 'no hacen mucho por evitar la paliza'.

6,5 MILLONES DE VISUALIZACIONES Y 39.000 ME GUSTA.

En publicaciones en días siguientes en su perfil de X, el agente encausado expresa que 'la guerra racial ha comenzado' y se refiere a ciudadanos de origen magrebí con comentarios como: 'En cualquier otra situación serían abatidos de inmediato y aquí no se hace nada (*)', 'manada de moros con machetes (*) que no se les encañone como mínimo con sus armas' o 'Votaré al partido político que me asegure (*) que echará hasta el último moro'.

En otra fecha mezcla los sucesos que motivaron la creación del hilo con su anterior dedicación a lo futbolístico, pero manteniendo el carácter "altamente racista y xenófobo" de sus comentarios.

La cuenta del policía tiene 25.100 seguidores y el hilo sobre el que versa el escrito de acusación tuvo 6.5 millones de visualizaciones, 981 comentarios registrados, 39.000 'me gusta' y fue compartido 39.000 veces, con lo que la tasa de viralidad del mismo fue del 0,10 por ciento.