Fomento mejora la seguridad vial y la red de drenaje de la CA-271 en San Vicente de Toranzo

El consejero de Fomento, Roberto Media, inaugura la mejora de la red de drenaje de la carretera CA-271 - GOBIERNO DE CANTABRIA

Media anuncia que se mejorará la red de pluviales y la pavimentación de la travesía Ontaneda-Alceda

CORVERA DE TORANZO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha invertido 282.319 euros en la mejora de la seguridad vial y la red de drenaje de la carretera CA-271 a su paso por San Vicente de Toranzo (Corvera de Toranzo), junto a la intersección en la glorieta con la carretera nacional N-623.

El consejero del área, Roberto Media, que ha inaugurado este jueves los trabajos, ha afirmado que vienen "a paliar una cuestión que quedó pendiente" cuando se ejecutó la carretera entre San Vicente y Castillo Pedroso, y que solventarán los problemas de retención de aguas pluviales que se generaban en esta zona.

En este sentido, ha destacado que la actuación da respuesta a una "necesidad" del municipio y ha agradecido la colaboración de la Demarcación de Carreteras para poder llevar a cabo estos trabajos que han afectado a la N-623.

Ha explicado que se ha optado por recoger, canalizar y verter al arroyo Cejón las aguas pluviales que se generan entre la intersección de estas dos vías, mediante una canalización paralela a la margen derecha de la carretera nacional.

Además, sobre la nueva canalización se ha ejecutado un paseo peatonal, con la colocación de bolardos de caucho entre el paseo y el arcén para dotar de mayor seguridad a los peatones.

La actuación se ha completado con la colocación de nuevos imbornales para la recogida de las aguas pluviales y la instalación de señalización tanto vertical como horizontal.

Por su parte, la regidora, Mónica Quevedo, ha afirmado que la nueva senda peatonal "que será muy utilizada por los vecinos de la localidad".

OTRAS INVERSIONES

Por otra parte, Media ha avanzado otras inversiones que su Consejería llevará a cabo en el municipio y que ha sumado a la reciente pavimentación en un tramo de unos 165 metros de longitud en Alceda, y la mejora del acceso al depósito de agua de Prases, con una inversión de 10.000 euros.

De este modo, el consejero ha avanzado que se ejecutarán próximamente la mejora del colector general de abastecimiento en Prases y la renovación de la red de abastecimiento en Cillero.

Un proyecto que contará con una inversión autonómica de 149.000 euros, que se encuentra redactado y "a la espera" de que el Consistorio obtenga los permisos necesarios para licitar las obras e iniciar los trabajos.

El responsable de Fomento ha destacado la importancia de ejecutar "cuanto antes" esta actuación ya que ambas localidades se abastecen de agua a través de una tubería de fibrocemento, "de mucha antigüedad y en muy mal estado", que da servicio a cerca de una treintena de viviendas.

"Con este proyecto procederemos a sustituir esta tubería por una de polietileno que permita asegurar el suministro de agua de calidad a estas viviendas, logrando además la desaparición de fugas que actualmente se registran", ha expresado.

Por último, Media se ha referido al proyecto para mejorar la red de pluviales y la pavimentación de la travesía Ontaneda-Alceda, "una zona en la que se producen inundaciones recurrentes", y en la que el Ejecutivo autonómico invertirá 464.070 euros, como así "se comprometió" con el Consistorio la presidenta, María José Sáenz de Buruaga.

Ha anunciado que la próxima semana el Ayuntamiento tendrá finalizado el proyecto y, una vez remitido a la Consejería con los informes preceptivos y que pase la supervisión del Gobierno, se licitará "con la idea de que en esta legislatura la obra pueda ser una realidad".

"Con esta actuación buscamos un doble objetivo: eliminamos las inundaciones y urbanizamos y mejoramos el asfaltado y el resto de redes de servicios de toda esta zona", ha dicho el consejero, que ha insistido en que el "compromiso" del Gobierno para continuar invirtiendo en pequeños municipios interiores como "es total y lo estamos demostrando", ha finalizado.