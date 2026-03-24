El Fondo de Cooperación Municipal crecerá un 5%, a 19,4 millones, y todos los ayuntamientos incrementarán la cuantía

Comisión de Administración Local - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Cooperación Municipal crecerá finalmente un 5 por ciento durante 2026, por encima del IPC (2,8%), alcanzando la cifra histórica de 19,4 millones de euros, y todos los ayuntamientos verán incrementas las cuantías entre un 3 por ciento y un máximo del 7,4 por ciento.

Estos 19,4 millones son 926.773 euros más que el pasado año y casi 408.000 euros más que lo que recogía la propuesta inicial de los presupuestos regionales presentados por este Gobierno en octubre de 2025.

Así lo ha aprobado este martes la Comisión de Administración Local, formada por representantes del Ejecutivo regional y la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), órgano que ha dado luz verde a la partida final destinada a los 102 ayuntamientos y a su distribución, por lo que el Gobierno cántabro tramitará el pago efectivo de las diferencias generadas y la nueva cantidad global del fondo cuando finalmente entren en vigor los presupuestos regionales --la previsión es a principios de mayo--, como una de las medidas incluidas en el acuerdo parlamentario alcanzado entre los partidos Popular y Regionalista.

Según ha informado el Ejecutivo, con los presupuestos prorrogados, la Consejería de Presidencia abonó en febrero a todos los ayuntamientos la misma cuantía para el fondo que la prevista en el presupuesto de 2025, que ascendía a 18,5 millones, situación que provocó que de los 96 municipios que reciben una cuantía variable, 57 de ellos vieran reducidas las cantidades recibidas desde el Gobierno regional.

"Dijimos a los ayuntamientos que no nos dábamos por vencidos, y en el caso de que se aprobara un nuevo presupuesto para 2026 haríamos un complemento por las nuevas cuantías", se ha comprometido la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, tras la celebración de esta reunión de la Comisión de Administración Local.

De esta forma, Urrutia ha destacado que todos los municipios verán incrementadas las cuantías que reciben del Gobierno de Cantabria en al menos un 3 por ciento y un máximo del 7,4 por ciento, y ha recordado que en tres años consecutivos se incrementará la partida total de este fondo por encima del IPC.

"En 2024 fue el primer año que se establecía un porcentaje mayor de crecimiento del IPC y en ese ejercicio fue también la primera vez que se hizo efectivo el abono en el mes de febrero, lo que es muy importante para los ayuntamientos que disponen de cuantías históricas y a comienzos del año, lo que asegura, a su vez, el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales", ha subrayado.

Durante la presente legislatura, bajo el Gobierno presidido por María José Sáenz de Buruaga, el Fondo de Cooperación Municipal habrá aumentado para todos los ayuntamientos en casi 2,5 millones de euros, es decir, un 14,4 por ciento más.

NOVEDADES Y AYUDAS PARA LOS MUNICIPIOS

Respecto a su Consejería, Urrutia ha destacado el crecimiento de las ayudas destinadas al mantenimiento de las entidades locales menores, que crecen en 29.305 euros, hasta alcanzar un importe máximo de 350.000 euros, fruto del acuerdo parlamentario de aprobación del presupuesto entre los partidos Popular y Regionalista.

También, ha valorado una nueva partida que introducirán las cuentas regionales, que alcanza los 220.000 euros, para prestar apoyo económico, material y técnico a los 72 ayuntamientos obligados a contar con guías de actuación en materia de prevención de incendios forestales.

En total, la Consejería de Presidencia dispondrá de más de 3 millones para apoyar a las administraciones locales de Cantabria para el sostenimiento de las entidades locales menores y supramunicipales (mancomunidades), subvenciones para luchar contra el despoblamiento, ayudas de mejora de los equipos de seguridad y emergencias, así como el sostenimiento de la administración electrónica municipal, entre otras iniciativas.

Igualmente, el Gobierno ha mejorado la tramitación de las ayudas dirigidas a financiar los gastos de funcionamiento de las mancomunidades y entidades locales menores, reduciendo trámites y cargas administrativas.

"Somos un gobierno municipalista y contamos con los ayuntamientos como administraciones más cercanas a los vecinos para mejorar y transformar Cantabria", ha concluido la consejera.