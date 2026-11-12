Frente Amplio reivindica los trenes de cercanías frente a la alta velocidad en su comienzo de campaña

Pegada de carteles de Frente Amplio - FRENTE AMPLIO

SANTANDER, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha reivindicado los trenes de cercanías frente a la alta velocidad en el comienzo de la campaña de las elecciones generales del 29N y ha escogido las estaciones de ferrocarril de Santander para su primera pegada de carteles.

En este escenario, la formación ha priorizado las inversiones en los servicios ferroviarios de Cercanías porque "son esenciales" para la cohesión territorial y para garantizar los desplazamientos cotidianos de miles de personas que los utilizan para acudir a sus puestos de trabajo, centros educativos, servicios públicos o actividades de ocio.

La candidata de Frente Amplio al Congreso por Cantabria, Carmen Martín, ha afirmado que "durante demasiado tiempo se ha pensado en el ferrocarril mirando a Madrid y no mirando a las personas", por lo que ha propuesto "cambiar esa mirada" para "poder movernos mejor" por la región y conectar la Cantabria rural con la urbana.

La coalición ha señalado que las inversiones ferroviarias han priorizado durante años la alta velocidad, "un modelo más costoso y con menor volumen de viajeros" mientras continúan pendientes mejoras en las conexiones ferroviarias del norte de España.

A este respecto, el candidato al Senado, Israel Ruiz, ha afirmado que "no puede ser que resulte más fácil imaginar un tren de alta velocidad a Madrid que desplazarse en condiciones entre dos localidades de Cantabria o conectar por ferrocarril las comunidades del norte".

Así, ha subrayado que se necesita "un país que se conecte también de lado a lado, no solamente de forma radial al centro".

Ruiz ha defendido la necesidad de que las Cortes Generales "presten mayor atención a los problemas de movilidad que afectan a Cantabria y al conjunto de los territorios periféricos".

"Cantabria somos nuestro propio centro y nuestra gente merece lo mismo que cualquier otro", ha concluido.