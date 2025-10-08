La Fundación Asilo de Torrelavega celebra un acto de homenaje a 53 mayores de 90 años - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Asilo de Torrelavega ha celebrado este miércoles un acto de homenaje a 53 personas mayores de 90 años, que se enmarca en la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores.

El evento ha contado con la intervención de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, que ha reafirmado la "prioridad "que representa la atención y el bienestar de las personas mayores para el Gobierno de Cantabria y ha destacado el objetivo de "contar con una región que ofrezca servicios de calidad y que acompañe, cuide y escuche a los mayores".

Además de una "responsabilidad institucional", ha señalado que el cuidado de las personas mayores es "una forma de agradecer el esfuerzo, la constancia y el ejemplo a seguir que constituyen con su experiencia y trayectoria vital". "Gracias por enseñarnos a vivir con dignidad y esperanza, y por recordarnos que el valor de una sociedad se mide por cómo trata a quienes la hicieron posible", ha indicado.

Tras felicitar a los mayores homenajeados, la consejera ha resaltado la referencia que representan para las generaciones más jóvenes, asegurando que "vuestra vida es el mejor legado que tiene Cantabria".

También ha tenido palabras de reconocimiento al trabajo desarrollado por la Fundación Asilo, "convirtiendo el centro en un hogar con una atención individualizada marcada por el cariño y la entrega".

Según ha informado el Gobierno, junto a la consejera, en el acto de homenaje a los mayores han participado la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta; el concejal de Economía del Ayuntamiento de Torrelavega, Pedro Pérez; y la presidenta y el vicepresidente de la Fundación Asilo, Mercedes Izárraga y Alejandro Martín, respectivamente. También han asistido el director general de Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad no Deseada, Eduardo Rubalcaba; y la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce.