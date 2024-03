Fúnez (PP): "Con la ley de amnistía se ha elevado a categoría de ley 'el todo vale'"

SANTANDER, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha denunciado este domingo en Santander que con la ley de amnistia "se ha elevado a categoría de ley 'el todo vale'. "Todo vale", ha dicho, para que Pedro Sánchez (PSOE) siga en la Presidencia del Gobierno central.

Así lo ha señalado Fúñez, en un acto que ha tenido lugar en la Plaza de Pombo, a las 11.30 horas, al que han asistido más de un centenar de personas.

En una visita a la capital cántabra dentro la 'Ruta por la igualdad' del PP, en la que ha estado acompañada por la presidenta del PP y del Gobierno regional, María José Sáenz de Buruaga, y la alcaldesa, Gema Igual, Fúñez ha lamentado que esta ley es una "mala noticia para la sociedad española".

"Es el todo vale", ha continuado la vicesecretaria de Organización, quien ha opinado que "no hay peor corrupción que el comprar unos votos a cambio de borrar delitos".

"Lo que hace Sánchez es mantener la compra de votos pleno tras pleno en el Congreso de los Diputados a cambio de borrar delitos tan graves como el de traición, el de sedición o el de malversación", ha incidido.

Asimismo, ha reiterado que "no todo vale para conseguir un fin", porque hay que tener unos compromisos "éticos y morales", además de cumplir con una legislación que es "la base de la convivencia".

Y es que Fúñez se ha preguntado irónicamente a "quién están engañando" los socialistas, ya que, según ha denunciado, "no se puede construir convivencia sosteniéndola y apoyándola en los pilares de la desigualdad". "No se puede construir convivencia sobre la extorsión que ha elegido Sánchez frente al independentismo", ha apostillado.

Así, ha opinado que la amnistía supone el "comienzo", un arranque para volver a reivindicar "la autodeterminación y el autorreferéndum" en Cataluña, con el fin de "querer volver a romper España". "Sánchez no está terminando con el independentismo y separarismo: lo que está haciendo es convertirse en su mayor impulsor", ha sentenciado.

Al hilo, ha denunciado que el presidente del Gobierno "sigue rindiendo cuentas" ante Puigdemont yendo a Ginebra, mientras que en España no se presentan los Presupuestos Generales y se paralizan las infraestructuras.

Por otro lado, Fúñez ha recordado que en la 'Ruta por la igualdad' del PP representantes del partido recorrerán 15.000 kilómetros para expresar el compromiso de la formación "con la defensa de la España constitucional, de la España plural y los de ciudadanos libres e iguales".

Porque "cuanto más tiempo esté Sánchez en la Moncloa, más tiempo estará en riesgo la igualdad entre los españoles", ha opinado Fúñez, quien ha afirmado que el PP tiene "la obligación de recorrer todos los rincones del país y mantener viva y activa esa reivindicación".

Y es que, tal y como ha defendido, desde las comunidades autónomas y los ayuntamientos, el partido va a construir "la España de ciudadanos libres e iguales en la justicia y ante las instituciones europeas".

Por ello, ha hecho un llamamiento a la población para que la 'Ruta por la igualdad' "siga creciendo, independientemente del partido político al que hayan votado". "Queremos que sea un movimiento de todos los constitucionalistas y no estamos pidiéndole un carné a nadie", ha dicho.

Por su parte, Buruaga ha señalado que la visita este lunes a la comunidad del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, va a servir para "defender la igualdad de los cántabros".

"No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos", ha advertido la jefa del Ejecutivo, quien ha asegurado que no va a permitir que el Gobierno central "quite un solo euro de las inversiones previstas para Cantabria".

En ese sentido, ha criticado la falta de presupuestos generales, ya que "no habrá consignación para la Pasiega o el MUPAC, ni para esos proyectos que duermen después de años en el cajón, como el tren a Bilbao o el tercer carril de la carretera A-8". "Cantabria no puede pagar los platos rotos de un gobierno y de un presidente en manos de los independentistas", ha denunciado.

Por su parte, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha lamentado el "abandono" del Gobierno central ante Santander respecto a edificios como el Rema, la Horadada o el palacio de Cortiguera. "No dejaremos ni que nos pisen ni que nos discriminen", ha advertido.