Ganadería convoca ayudas por 70.000 euros para el fomento de las razas autóctonas

Archivo - Vacas de raza Pasiega - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la convocatoria de ayudas a las asociaciones de ganaderos para el fomento de las razas autóctonas españolas correspondientes al año 2026 por un presupuesto máximo de 70.000 euros, financiado con fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente.

Las ayudas están dirigidas a las asociaciones de criadores de las razas autóctonas Pasiega (bovina), Monchina (equina) y Gallina Pedresa (aviar), con el objetivo de garantizar su conservación, mejora genética y viabilidad productiva, ha informado el Gobierno.

La consejera María Jesús Susinos ha subrayado la importancia de esta convocatoria porque "las razas autóctonas forman parte de nuestra identidad y de nuestro medio rural, y su conservación es clave tanto desde el punto de vista económico como ambiental".

En este sentido, ha señalado que este apoyo "permite a las asociaciones seguir desarrollando una labor imprescindible para evitar la pérdida de biodiversidad ganadera y garantizar el futuro de estas razas".

El periodo subvencionable abarcará desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2026. Si la solicitud se presenta con posterioridad al 1 de diciembre de 2025, se considerarán subvencionables los gastos realizados desde la fecha de solicitud hasta el 30 de noviembre de 2026.

Las actividades que podrán recibir financiación incluyen, entre otras, la creación o mantenimiento de libros genealógicos, incluida la calificación morfológica; gastos derivados de la gestión de oficinas, material informático, material de oficina no inventariable y contratación de personal técnico y administrativo; actuaciones de conservación in situ de las razas; creación y mantenimiento de bancos de germoplasma en centros autorizados, y gestión del sello de raza autóctona. Estas actuaciones podrán financiarse hasta el 100 por cien de su coste.

También serán subvencionables las pruebas destinadas a determinar la calidad genética o el rendimiento del ganado, vinculadas a los programas de cría oficialmente reconocidos, incluyendo controles de rendimientos, evaluaciones genéticas y programas de difusión de la mejora. En este caso, la intensidad máxima de la ayuda será del 70 por cien.

Las solicitudes deberán dirigirse a la Dirección General de Ganadería y podrán presentarse en los registros electrónicos habilitados por la normativa autonómica y el plazo de presentación será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del extracto en el BOC.

La consejera ha animado a las asociaciones a participar en esta convocatoria, recordando que "su trabajo es fundamental para que nuestras razas autóctonas sigan siendo un valor vivo, generador de actividad económica, empleo y cohesión territorial".