Ganaderos alertan del descenso de sacrificios de terneros en Cantabria

SANTANDER 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación para el Fomento de Terneros de Cantabria (AFTECA) ha alertado del descenso de sacrificios de estos animales en la comunidad el año pasado.

En una reunión con la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, los responsables de AFTECA le han trasladado los principales datos de la asociación correspondientes a 2025, así como su preocupación por el descenso de sacrificios registrado tanto a nivel regional como en el seno de la propia agrupación, ha informado el Gobierno en un comunicado.

Según han dado a conocer, la asociación ha cerrado 2025 con aproximadamente 2.200 terneros sacrificados, todos ellos comercializados a través de Lupa, lo que supone un descenso cercano al 14% respecto al año anterior.

En la actualidad, y según los datos analizados junto al ICA, AFTECA representa en torno al 35% del total de sacrificios de vacuno en Cantabria, un porcentaje que se ha mantenido estable a lo largo de los últimos años, si bien la bajada experimentada por la asociación también se refleja en el conjunto de la región.

Desde la agrupación han concretado que este descenso se debe, en gran medida, al desvío de animales pasteros que no se están cebando en Cantabria por los elevados costes, lo que está afectando directamente al volumen de animales disponibles para sacrificio en la Comunidad Autónoma.

Por otra parte, la asociación ha aprovechado el encuentro con Susinos para conocer al nuevo director general de Ganadería, Alfredo Álvarez, y reforzar la interlocución con la Consejería mediante distintas propuestas para mejorar la gestión diaria, así como la necesidad de avanzar en la digitalización de la información mediante el desarrollo de un programa informático propio para la asociación --que en el futuro pueda ser compatible con el Portal Ganadero y otras aplicaciones de la Administración autonómica-- con el objetivo de simplificar procesos y facilitar el trabajo de ganaderos y técnicos.

Además, los representantes del colectivo han expresado su interés por participar en el diseño de la ayuda al cebo de terneros destinada a los ganaderos de carne que el Gobierno había anunciado.

Por su parte, la consejera ha trasladado el respaldo de su departamento para seguir impulsando la producción de carne de ternero certificada con Indicación Geográfica Protegida (IGP) Carne de Cantabria y ha reiterado el compromiso de la Consejería con el sector del vacuno de carne, destacando la importancia de trabajar de forma coordinada para garantizar la rentabilidad de las explotaciones y la continuidad de una actividad estratégica para el medio rural cántabro.

Susinos ha mostrado su satisfacción por la trayectoria y evolución del proyecto, que lleva más de diez años produciendo carne de terneros menores de un año procedentes de explotaciones ganaderas del Nansa y Peñarrubia, que posteriormente se comercializa en la región a través de Semark AC Group, propietario de las cadenas de supermercados Lupa y Telco.

Para la consejera, iniciativas como esta contribuyen a mejorar la rentabilidad y viabilidad de las explotaciones, a dinamizar la economía de las zonas rurales y a fijar población.

Asimismo, ha puesto en valor las carnes con sello de calidad de Cantabria por su capacidad para generar producciones de alta calidad, estrechamente vinculadas al territorio y compatibles con la preservación del medio ambiente, y ha confirmado que próximamente se llevará a cabo una reunión de trabajo con todo el sector para avanzar en el Plan de Cebo.

En el encuentro también han estado presentes, entre otros, los directores generales de Ganadería y de Pesca y Alimentación, Alfredo Álvarez y Paulino San Emeterio respectivamente, así como el presidente de AFTECA, David Almirante; el vicepresidente, Ángel Pérez; el tesorero, Alejandro Fernández; el secretario, Marcos Pérez; la gerente, Raquel Jaroso; los vocales Raúl de Celis y José Enrique San Emeterio; y Bruno Sánchez-Briñas, en representación de la Fundación Botín.

AFTECA cuenta con 150 socios, de los cuales alrededor de un centenar participa activamente en el programa mediante el sacrificio de sus animales.