El Gobierno adjudica ayudas de 350.000 euros para facilitar el funcionamiento de 326 entidades locales menores

Bárcena Mayor, en el municipio de Los Tojos - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia ha adjudicado las ayudas destinadas a financiar los gastos corrientes de las entidades locales menores de Cantabria, que cuentan con un presupuesto este año de casi 350.000 euros y beneficiarán a 326.

La resolución de las ayudas, que se han publicado este lunes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), garantiza que las juntas vecinales y concejos dispongan de recursos suficientes para su actividad en favor de los pueblos y los vecinos, ha indicado el Gobierno.

Un total de 326 entidades locales menores de la comunidad se beneficiarán de la convocatoria de ayudas de este año, que financia los gastos corrientes originados en el mantenimiento de la organización administrativa y en la prestación de servicios a los vecinos.

El Ejecutivo regional ha incrementado estas ayudas un 8 por ciento con respecto al pasado año y un 16,6 por ciento respecto a lo destinado al inicio de la legislatura, en 2023, con el fin de favorecer la estabilidad de estas entidades locales y la cohesión territorial en la comunidad.