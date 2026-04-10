El Gobierno anuncia un segundo plan con otras 250 viviendas públicas para compra o alquiler en varios municipios

La presidenta, María José Sáenz de Buruaga, el consejero Roberto Media o la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, en el inicio de la promoción de viviendas en el barrio Mijares de Polanco - GOBIERNO

POLANCO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria prevé ejecutar un segundo plan para construir otras 250 viviendas públicas para régimen de compra, alquiler o alquiler con opción a compra en varios municipios, como Los Corrales de Buelna, San Vicente de la Barquera, Ribamontán al Mar, Penagos, Valdeolea, Ruiloba, Guriezo y Pesquera.

Estas promociones se encuentran en diferentes fases de tramitación y se sumarán a las del primer plan de vivienda que tiene en marcha el Ejecutivo, con las que en total se prevé incrementar el parque público en unas 550 viviendas, tal y como ha anunciado este viernes la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, en el acto de inicio de la construcción de las VPO en el barrio Mijares de Polanco.

Se trata de 30 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible que se prevé que estén terminadas en un año, y que seis meses más adelante estén ya a disposición de sus futuros inquilinos. Además, durante su construcción se crearán más de 70 empleos directos e indirectos.

Su precio será como máximo de ocho euros por metro cuadrado, lo que en este caso significa que no podrán superar los 571 euros mensuales, y los requisitos de acceso serán los habituales: no poseer una vivienda en propiedad, destinarla a domicilio a habitual y tener unos ingresos anuales entre 2,5 y 4,5 veces el IPREM.

Serán de "alta calidad", energéticamente eficientes -con una reducción del consumo superior al 30% y puntos de recarga eléctrica- y con una superficie de algo más de 70 metros cuadrados. Se distribuirán en dos bloques residenciales de 18 y 12 viviendas, con garajes y trasteros y, además, Buruaga ha destacado que responden a un concepto "innovador" al incorporar el modelo de 'cohousing' y estar adaptadas a personas con discapacidad.

La presidenta ha asistido al inicio de los trabajos junto a la acaldesa de Polanco, Rosa Díaz; al consejero de Fomento, Roberto Media, y a responsables de la empresa pública Gesvican y de la empresa Cobus Homes, que es la encargada de ejecutar las 212 viviendas en régimen de alquiler asequible que forman parte del primer plan de vivienda puesto en marcha por el Gobierno.

Un plan que se ejecuta mediante un modelo de colaboración público-privada y que, precisamente, las autoridades anunciaron en octubre de 2023 en el mismo lugar donde este viernes se ha celebrado el comienzo de las obras de la promoción de Polanco, en una parcela cedida por el Ayuntamiento. En este caso, la inversión será de 4 millones de euros, más de la mitad procedente de fondos públicos -europeos y de la propia comunidad autónoma-.

Y es que éstas son las primeras de las 212 viviendas que Cobus Homes va a construir en la región, con una inversión global de 35 millones de euros, además de 42 en Torrelavega, 39 en Reinosa, 37 en Laredo, 36 en Santa Cruz de Bezana y 28 en Santoña. Junto a otras promociones en construcción, también para destinar a alquiler asequible, el Ejecutivo tiene un total de 285 en diferentes fases de ejecución -en el caso de Santillana del Mar se han inaugurado ya y "dentro de poco" se hará lo propio con otras en Reinosa-.

Sin embargo, para el Gobierno esto era "insuficiente" y por eso ha proyectado el segundo plan, con el que se logrará "más que duplicar" el parque público existente al comienzo de la legislatura en 2023, que era de 403 viviendas.

LA LEGISLATURA DE LA VIVIENDA

Junto al impulso a la construcción, Buruaga ha destacado la apuesta de su Ejecutivo por "agilizar los instrumentos de gestión de suelo", dar "seguridad jurídica" contra la 'okupación' a través del proyecto de Ley de Vivienda que se tramita en el Parlamento o incentivos como la reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales que grava la compraventa de vivienda para extender el tipo reducido del 7% a todas las de hasta 300.000 euros, deducciones en el IRPF por adquisición y rehabilitación para menores de 36 años o la nueva línea de avales públicos de hasta el 20% para que los jóvenes accedan a una hipoteca.

"Ésta está y seguirá siendo la legislatura de la vivienda pública en Cantabria", ha dicho la presidenta en el acto en Polanco, tras subrayar que hacía "más de 20 años que no se construía" este tipo de inmuebles en el municipio, pues la última promoción de VPO se entregó en 2005. "Ha habido muchas promesas y muy pocos hechos", ha apostillado.

Tanto Buruaga como la alcaldesa han reconocido que las obras han tardado "más tiempo del que nos hubiera gustado" -la burocracia "es así", ha dicho Díaz- y han puesto de relieve el trabajo de Gobierno y Ayuntamiento para dar respuesta a una necesidad que impera sobre todo en los jóvenes.

Al respecto, la regidora ha asegurado que tras la pandemia "se ha vendido prácticamente todo", por lo que ha agradecido que se haya atendido la reivindicación del municipio -ya que en la pasada legislatura "no tuvimos suerte"- para dar oportunidades de cara a que los jóvenes "puedan emanciparse".

Finalmente, desde Cobus Homes Luis García-Torremocha ha destacado las "facilidades" por parte de ambas administraciones para que la empresa inicie su andadura en Cantabria, "un hito significativo" en su trayectoria.

Además, ha valorado el "fantástico ejemplo de relación publico privada" que estos proyectos suponen para "hacer frente a una de las mayores angustias de nuestros jóvenes, el acceso a la vivienda". "Cuando la administración y la empresa van de la mano, las cosas son más sencillas y los beneficiados siempre son los ciudadanos", ha sentenciado.

Cobus Homes se ha encargado de redactar el proyecto y pagar las licencias y también se ocupará de construir las viviendas, gestionarlas y mantenerlas en buen estado durante un plazo inicial de 50 años -prorrogable hasta 75-. Después, deberá devolverlas al Gobierno cuando acabe el contrato, de modo que, como ha recalcado la presidenta, seguirán siendo públicas.