El Gobierno aprueba el decreto de prórroga de los presupuestos: "Cantabria no se para"

El consejero de Economía de Cantabria, Luis Ángel Agüeros, en rueda de prensa - GOBIERNO

Desde el 1 de enero y hasta que entren en vigor unas nuevas cuentas y se fijan condiciones y prioridades de gasto, con 219 millones menos SANTANDER 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha aprobado este martes, en su reunión semanal, el decreto por el que se prorrogan los presupuestos de Cantabria de este año, y con el que la comunidad autónoma "no se para" y se garantiza que los servicios públicos funcionen "sin sobresaltos".

"La estabilidad es nuestra prioridad", ha defendido el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, en la rueda de prensa en la que ha informado del decreto que, como ha explicado, no es necesario para que entre en vigor la prórroga, ya que el Estatuto de Autonomía prevé la continuidad de las cuentas anteriores ante la falta de aprobación de las nuevas el 1 de enero. No obstante, el Ejecutivo ha preferido regularlo para fijar las condiciones a las que se ajustará.

La prórroga presupuestaria deriva del bloqueo de la oposición (PRC, PSOE y Vox) a las cuentas proyectadas por el Ejecutivo del PP e implica 219 millones de euros menos de gasto, que se atenderá según las prioridades establecidas. Así, se antepondrán proyectos en marcha a nuevos, aunque no se descartan.

Esa menor cuantía va a exigir "mayor capacidad de adaptación y de planificación y más coordinación" para avanzar en las actuaciones en ejecución y dar respuesta a las necesidades de los cántabros, como ha admitido el también titular de Hacienda, que ha explicado al respecto que el decreto fija las condiciones de la prórroga.

En concreto, durará desde el primer día del año hasta la entrada en vigor de un nuevo presupuesto, si es que lo hay, punto en el que ha indicado que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga sigue abierto al diálogo, "si existe seriedad y voluntad necesaria", y a cualquier propuesta "seria, realista y de mejora", aunque a Agüeros no le consta "ninguna" ahora.

La prórroga se aplicará a la Administración General y sus diferentes consejerías (en enero se determinará las cantidades que tienen disponibles, una vez se analicen los gastos plurianuales de cada una), organismos autónomos, sociedades mercantiles, fundaciones públicas y a entes como la ACAT (Agencia Cántabra de Administración Tributaria), el ICAF (Instituto Cántabro de Finanzas) o el Fondo de Derribos.

En cuanto a los gastos, se atenderán con un orden de prioridad. Empezará por los compromisos plurianuales ya firmados con terceros (como expedientes de contratación de obras) y seguirá por las transferencias de financiación a otras administraciones públicas (caso del Fondo de Cooperación Municipal), aportaciones y contratos-programas con entes del sector público autonómico (como la Universidad de Cantabria), obligaciones que vengan impuestas por ley (gastos de personal por ejemplo) y expedientes de tramitación anticipada.

El consejero ha enfatizado que se priorizarán proyectos en marcha frente a nuevas actuaciones, de modo que obras en ejecución -como las de las variantes de Renedo y Sarón- no se van a "parar de golpe". Y para otras grandes actuaciones, caso del polígono de La Pasiega o el MUPAC (Museo de Prehistorias y Arqueología de Cantabria), ha dicho que hay consignación presupuestaria, aunque en algunas, como el centro de arte previsto en La Lechera hay que estudiar cómo canalizar los fondos para que esta obra "emblemática para Torrelavega no se pare".

En relación al capítulo I del presupuestos, el consejero ha detallado que al atender los gastos de personal se tendrán en cuenta los aumentos salariales que entrarán en vigor el próximo ejercicio.

También se hará frente a las dotaciones de plazas comprometidas como consecuencia de los procesos de selección o provisión en ejecución, los compromisos en materia de personal temporal o sustituto imprescindibles para el normal funcionamiento de los servicios públicos, las obligaciones jurídicas que extiendan su efecto a 2026 y los gastos imprescindibles para el funcionamiento de los servicios. Y en materia de deuda, los intereses y los vencimientos comprometidos para 2026.

Agüeros ha señalado que a pesar de la prórroga presupuestaria el Ejecutivo autonómico seguirá trabajando para promover la recuperación económica con medidas de apoyo a las empresas y que fomenten la creación de empleo.

"Nuestro Gobierno seguirá centrando su acción en atender las necesidades de los cántabros y no nos detendremos en nuestro trabajo", ha enfatizado, antes de reafirmar el compromiso del PP a seguir dialogando en torno a propuestas orientadas a que Cantabria cuente "a la mayor brevedad con un presupuesto que responda a las necesidades" de la región.

Pero siendo en todo caso "realistas" sobre los recursos disponibles, pues la "prioridad" es la estabilidad económica y fiscal, ha recalcado el consejero en su comparecencia ante los medios, acompañado del director general de Presupuestos, Fernando Olaiz.

Finalmente, sobre las cuentas diseñadas para 2026, ha lamentado que la ausencia de las mismas "limita a priori la capacidad de dar respuesta ante los desafíos de Cantabria y dificulta la puesta en marcha de proyectos que permitirían seguir avanzando en ese esfuerzo colectivo de situar a la comunidad en una posición referente a nivel nacional".