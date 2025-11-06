El Gobierno avanza en la tramitación de la nueva depuradora en Cabuérniga y velará por solucionar la falta de cobertura

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la alcaldesa de Cabuérniga, Rosa María Fernández - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria avanza en la tramitación de la nueva depuradora en Cabuérniga y velará por solucionar la falta de cobertura telefónica en el municipio.

Así se lo ha trasladado la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, a la alcaldesa de Cabuérniga, Rosa María Fernández, durante el encuentro que han mantenido para analizar los proyectos ejecutados en lo que va de legislatura y las principales demandas del municipio para los próximos años, del que ha informado el Gobierno en un comunicado.

Entre ellas, destaca la construcción de una nueva depuradora para tratar los vertidos de las localidades de Sopeña y Valle, y poner fin así a los atascos que se generan habitualmente en la red, especialmente, en época de lluvias.

Buruaga ha indicado a Fernández que la Consejería de Fomento tiene avanzada la tramitación de un proyecto que supondrá una inversión de unos 350.000 euros e incluirá la instalación de un nuevo colector y de una estación de bombeo para conducir el agua residual a la futura depuradora.

La otra gran necesidad que la alcaldesa ha trasladado a la presidenta es la solución a la falta de cobertura telefónica en algunos puntos del municipio y, en concreto, en la zona de Viaña, que dificulta el día a día de los vecinos y genera situaciones de riesgo cuando se produce una emergencia.

Buruaga se ha comprometido a impulsar este asunto a través de la Dirección General de Transportes y Comunicaciones, y a velar por que se realice la actuación necesaria para resolver este problema; actuación que será subvencionada por el Grupo de Acción Local Saja-Nansa.

La presidenta también ha reiterado su compromiso con la restauración de las antiguas escuelas de Terán, para la que este año ya había consignada una partida de 150.000 euros en los presupuestos regionales y que se llevará a cabo en cuanto el Ayuntamiento se haga con la titularidad del edificio.

En cuanto a los proyectos culminados en estos dos últimos años, han repasado intervenciones en varias pistas forestales y el resultado de la puesta en marcha, el pasado año, de la depuradora de Carmona, entre otras.